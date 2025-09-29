Nota 10 para a Fazenda Canoa, localizada no Lago Corumbá 4

Complexo de condomínio de luxo está pronto e teve cerca de R$ 80 milhões investidos

Danilo Boaventura - 29 de setembro de 2025

Lago Corumbá IV, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Nota 10

Para a Fazenda Canoa, localizada no Lago Corumbá 4, em Silvânia. O complexo de condomínio de luxo está pronto e, mais que os R$ 80 milhões investidos, dá para perceber que o idealizador do empreendimento, Fernando Costa, também colocou o coração no negócio e buscou fazer tudo com bastante capricho e sofisticação.

Vale a pena conhecer e, para quem tem a condições, comprar as poucas unidades que ainda restam.