Nota 10 para a Fazenda Canoa, localizada no Lago Corumbá 4

Complexo de condomínio de luxo está pronto e teve cerca de R$ 80 milhões investidos

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Lago Corumbá IV, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Nota 10

Para a Fazenda Canoa, localizada no Lago Corumbá 4, em Silvânia.  O complexo de condomínio de luxo está pronto e, mais que os R$ 80 milhões investidos, dá para perceber que o idealizador do empreendimento, Fernando Costa, também colocou o coração no negócio e buscou fazer tudo com bastante capricho e sofisticação.

Vale a pena conhecer e, para quem tem a condições, comprar as poucas unidades que ainda restam.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

