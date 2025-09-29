Nota Zero para o Globoplay, que tem recorrentes bugs e travamentos

Não é possível que o segundo maior conglomerado de mídia do mundo não consiga dar uma solução para esse tipo de problema

Danilo Boaventura - 29 de setembro de 2025

Logo da Globoplay. (Foto: Divulgação)

Nota Zero

Para o Globoplay. Apesar dos esforços de produção e acervo audiovisual de qualidade, a plataforma de streaming da Globo tem recorrentes bugs e travamentos.

Não é possível que o segundo maior conglomerado de mídia do mundo não consiga dar uma solução para esse tipo de problema que atrapalha a experiência do assinante.

