Nota Zero para o Globoplay, que tem recorrentes bugs e travamentos

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Logo da Globoplay. (Foto: Divulgação)

Nota Zero

Para o Globoplay. Apesar dos esforços de produção e acervo audiovisual de qualidade, a plataforma de streaming da Globo tem recorrentes bugs e travamentos.

Não é possível que o segundo maior conglomerado de mídia do mundo não consiga dar uma solução para esse tipo de problema que atrapalha a experiência do assinante.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

