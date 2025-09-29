TJ anuncia leilão online com mais de 1,2 mil veículos em Goiás; saiba como participar

Ação contará com automóveis prontos para circulação, sucatas aproveitáveis para peças e sucatas ferrosas

Gabriella Pinheiro - 29 de setembro de 2025

Imagem mostra um dos carros leiloados em leilão do tribunal. (Foto: Reprodução)

Entre os dias 06 e 17 de outubro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) realizará um leilão com mais de 1,2 mil veículos em diferentes condições. A expectativa é superar R$ 3,5 milhões em arrecadação.

Organizado por meio da Comissão Estadual de Alienação de Veículos Apreendidos, a ação contará com automóveis prontos para circulação, sucatas aproveitáveis para peças e sucatas ferrosas.

O leilão será realizado de forma totalmente online, por meio do site www.teleselimaleiloes.com.br. As visitações começaram nesta segunda-feira (29) e vão até o dia 03 de outubro, das 10h às 12h e das 14h às 16h, nos locais indicados no site.

Segundo o tribunal, parte dos recursos arrecadados será destinada a fundos específicos, enquanto outra parte será depositada em contas judiciais vinculadas, especialmente nas situações de alienação antecipada.

Mais informações estão disponíveis no edital ou pelo telefone/WhatsApp: (62) 3924-9209.

