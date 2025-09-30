Homem morre após tentar subir em carreta em movimento, no interior de Goiás

Equipes de saúde foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Equipes de socorristas puderam apenas constatar o falecimento no local. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite desta segunda-feira (29), na GO-154, em Pilar de Goiás, cidade na região Noroeste do estado.

A ocorrência aconteceu por volta das 21h30, em um trecho de subida acentuada da rodovia.

Testemunhas relataram que a vítima teria tentado subir entre os vagões de uma carreta em movimento.

Durante a manobra arriscada, o homem tentou avisar o condutor sobre o que eles estava fazendo, mas acabou caindo e foi arrastado por cerca de 50 metros.

O Corpo de Bombeiros também prestou apoio, garantindo a preservação da cena até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que realizou os procedimentos periciais.

A ocorrência foi registrada em uma delegacia local e o caso segue sob investigação para esclarecimento das circunstâncias do acidente.

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

