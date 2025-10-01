Após décadas de espera, chuva de meteoros histórica poderá ser vista no Brasil

Uma data especial marcará a chance de presenciar fenômeno impressionante no horizonte brasileiro

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Prepare o cobertor, escolha uma cadeira bem confortável e já procure logo um ponto longe das luzes artificiais, pois a novidade é boa. Em novembro de 2031, o céu do Brasil poderá se transformar em palco de um espetáculo astronômico raro, esperado há décadas por apaixonados em astronomia.

Trata-se da tradicional chuva de meteoros Leonídeas, que acontece todos os anos, mas que tem chance de se tornar uma verdadeira tempestade meteorítica.

Segundo as simulações astronômicas recentes, entre os dias 17 e 18 de novembro, poderão ser vistos entre mil e dez mil meteoros por hora, iluminando a madrugada de forma impressionante.

A última vez que um fenômeno dessa magnitude foi registrado ocorreu no início dos anos 2000. O auge da atividade está previsto para a madrugada do dia 18, entre 01h e 04h da manhã, quando a constelação de Leão, ponto de origem dos meteoros, estará visível com destaque no Hemisfério Sul.

O fenômeno ocorre quando a Terra cruza a trilha de detritos do cometa 55P/Tempel-Tuttle, que completa uma órbita ao redor do Sol a cada 33 anos. Os fragmentos entram na atmosfera terrestre e se incendeiam, formando os conhecidos “riscos de luz” no céu.

Para aproveitar o espetáculo, astrônomos recomendam fugir da poluição luminosa e buscar locais com céu limpo e ampla visão do horizonte.

Algumas regiões indicadas são: Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada Diamantina (BA), Serra da Mantiqueira (SP), Campos de Cima da Serra (RS), Vale Europeu (SC) e litoral do Nordeste.

Com preparação simples, como chegar cedo, evitar o uso de luz branca e focar na direção nordeste/leste, será possível testemunhar um dos fenômenos mais impressionantes deste século.

