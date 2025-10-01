Motorista de caminhão carregado de cimento morre em trágico acidente na BR-414

Carga se espalhou pela pista, exigindo atuação da concessionária responsável pela via para controlar o fluxo de veículos

Davi Galvão Davi Galvão -
Bitrem transportava uma carga de cimento e seguia no sentido Corumbá de Goiás/Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista de caminhão morreu na manhã desta quarta-feira (1º) após o veículo que conduzia tombar em um grave acidente na BR-414, nas proximidades do Salto Corumbá, em Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bitrem transportava uma carga de cimento e seguia no sentido Corumbá de Goiás/Anápolis quando saiu da pista e tombou.

A carga se espalhou pela rodovia, o que exigiu a intervenção da concessionária EcoVias do Araguaia para sinalizar o trecho e organizar o trânsito.

O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, a identidade da vítima do acidente não foi divulgada.

Em nota, a Ecovias do Araguaia informou que houve necessidade de interdição parcial com tráfego fluindo em sistema de pare e siga. Equipes da concessionária atuam no local.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

