Motorista de caminhão carregado de cimento morre em trágico acidente na BR-414
Carga se espalhou pela pista, exigindo atuação da concessionária responsável pela via para controlar o fluxo de veículos
Um motorista de caminhão morreu na manhã desta quarta-feira (1º) após o veículo que conduzia tombar em um grave acidente na BR-414, nas proximidades do Salto Corumbá, em Goiás.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bitrem transportava uma carga de cimento e seguia no sentido Corumbá de Goiás/Anápolis quando saiu da pista e tombou.
A carga se espalhou pela rodovia, o que exigiu a intervenção da concessionária EcoVias do Araguaia para sinalizar o trecho e organizar o trânsito.
O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, a identidade da vítima do acidente não foi divulgada.
Em nota, a Ecovias do Araguaia informou que houve necessidade de interdição parcial com tráfego fluindo em sistema de pare e siga. Equipes da concessionária atuam no local.
