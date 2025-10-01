Motorista de caminhão carregado de cimento morre em trágico acidente na BR-414

Carga se espalhou pela pista, exigindo atuação da concessionária responsável pela via para controlar o fluxo de veículos

Davi Galvão - 01 de outubro de 2025

Bitrem transportava uma carga de cimento e seguia no sentido Corumbá de Goiás/Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista de caminhão morreu na manhã desta quarta-feira (1º) após o veículo que conduzia tombar em um grave acidente na BR-414, nas proximidades do Salto Corumbá, em Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bitrem transportava uma carga de cimento e seguia no sentido Corumbá de Goiás/Anápolis quando saiu da pista e tombou.

A carga se espalhou pela rodovia, o que exigiu a intervenção da concessionária EcoVias do Araguaia para sinalizar o trecho e organizar o trânsito.

O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, a identidade da vítima do acidente não foi divulgada.

Em nota, a Ecovias do Araguaia informou que houve necessidade de interdição parcial com tráfego fluindo em sistema de pare e siga. Equipes da concessionária atuam no local.

CONFIRMADO 🚨 Motorista de caminhão carregado de cimento morre em trágico acidente na BR-414 Leia: pic.twitter.com/VxxubyK1pu — Portal 6 (@portal6noticias) October 1, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!