Pai da estudante de medicina que morreu em acidente na BR-060 desabafa: “não queria ir embora”

Jovem cursava o 5º ano da graduação, aproximando-se do internato e quase concluindo o curso

Natália Sezil - 21 de agosto de 2025

Paula Abrantes da Silva e o pai, Marco Antônio Raimundo da Silva. (Foto: Reprodução/Acervo pessoal)

Paula Abrantes da Silva, estudante de Medicina, de 23 anos, que morreu após sofrer um acidente de trânsito na BR-060, no último domingo (17), não queria ir embora. A declaração é do pai dela.

A jovem era aluna na Universidade Sudamericana de Medicina, em Pedro Caballero, no Paraguai. Era para lá que ela estava indo quando o carro em que estava, um Toyota Corolla, foi atingido por um Toyota Hilux, entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul.

Pai de Paula, o advogado Marco Antônio Raimundo da Silva, de 46 anos, contou ao O Popular que a vontade da estudante era ficar.

“Ela veio e não queria ir embora, de jeito nenhum. Ela queria ficar. Estava com o coração doendo e com muita vontade de ficar. Mas sabia da responsabilidade e do sonho dela”, compartilhou.

Natural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, a jovem estava no curso há cinco anos, aproximando-se da conclusão da graduação.

“Era o sonho da vida dela. Ela estava acabando o 10º período e já iria para o internato. Em outubro ou dezembro do ano que vem, ela iria concluir o curso de Medicina e estava numa felicidade”, disse o pai.

Paula era descrita como alguém que vivia intensamente – “riso e lembrança em cada presença”, como descreveu uma familiar, e “irradiando luz”, como afirmou uma conhecida, pelas redes sociais.

Em tempo

A estudante estava em um Toyota Corolla com o companheiro, Guilherme Sampaio, a caminho de Ponta Porã (MS). Passavam pela BR-060 quando o veículo foi atingido por uma caminhonete Hilux, que invadiu a pista.

A jovem ficou presa às ferragens. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, levada ao Hospital de Chapadão do Sul, e encaminhada a uma unidade de saúde em Campo Grande. Contudo, não resistiu.

O companheiro dela também teve ferimentos graves. Já os ocupantes da caminhonete sofreram escoriações leves.

