Família “tradicional” de Goiânia é alvo da polícia em golpe milionário com falsos investimentos

Suspeitos tiveram R$ 6,5 milhões em ativos bloqueados pela investigação

Paulo Roberto Belém - 02 de outubro de 2025

Familiares e outra suspeita estão sendo investigados (Foto: Divulgação/PCGO)

Investigações do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), de Goiânia, desmantelaram uma suposta organização criminosa, composta por uma família, que estaria cometendo estelionato na capital.

Os membros do núcleo familiar e outra suspeita foram submetidos a mandados de busca e apreensão em cinco endereços, incluindo imóveis residenciais e comercial.

Assim, foi pedido o sequestro de aproximadamente R$ 6,5 milhões em ativos, além do afastamento de sigilo bancário e telemático dos investigados.

O grupo ligado à 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) apurou que, durante anos, os investigados enganavam as vítimas valendo-se do prestígio de serem uma família tradicional e possuidora de muitos bens.

A outra pessoa é sócia deste núcleo familiar, que também daria apoio à quadrilha, apontou a Polícia Civil (PC). Foi constatado que as pessoas lesadas transferiram vultosas quantias sob a promessa de falsos investimentos financeiros.

Estes, seriam praticados, inclusive, na Bolsa de Valores Americana e que renderiam determinados valores mensais.

As investigações apontaram que durante certo período, as vítimas receberam os dividendos prometidos. Entretanto, posteriormente, os suspeitos convenciam estas pessoas a reinvestirem os lucros.

Concordando com tal, o resgate dos investimentos era solicitado posteriormente, mas os lesados recebiam inúmeras desculpas e não conseguiam reaver os valores entregues aos investigados, resultando em um prejuízo milionário.

Durante a realização das buscas nos endereços dos investigados, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores e valores em espécie.

Os materiais estes que serão submetidos a perícia e análise da PC para subsidiar a continuidade das investigações contra os suspeitos.

