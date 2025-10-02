Família “tradicional” de Goiânia é alvo da polícia em golpe milionário com falsos investimentos
Suspeitos tiveram R$ 6,5 milhões em ativos bloqueados pela investigação
Investigações do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), de Goiânia, desmantelaram uma suposta organização criminosa, composta por uma família, que estaria cometendo estelionato na capital.
Os membros do núcleo familiar e outra suspeita foram submetidos a mandados de busca e apreensão em cinco endereços, incluindo imóveis residenciais e comercial.
Assim, foi pedido o sequestro de aproximadamente R$ 6,5 milhões em ativos, além do afastamento de sigilo bancário e telemático dos investigados.
O grupo ligado à 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) apurou que, durante anos, os investigados enganavam as vítimas valendo-se do prestígio de serem uma família tradicional e possuidora de muitos bens.
A outra pessoa é sócia deste núcleo familiar, que também daria apoio à quadrilha, apontou a Polícia Civil (PC). Foi constatado que as pessoas lesadas transferiram vultosas quantias sob a promessa de falsos investimentos financeiros.
Estes, seriam praticados, inclusive, na Bolsa de Valores Americana e que renderiam determinados valores mensais.
As investigações apontaram que durante certo período, as vítimas receberam os dividendos prometidos. Entretanto, posteriormente, os suspeitos convenciam estas pessoas a reinvestirem os lucros.
Concordando com tal, o resgate dos investimentos era solicitado posteriormente, mas os lesados recebiam inúmeras desculpas e não conseguiam reaver os valores entregues aos investigados, resultando em um prejuízo milionário.
Durante a realização das buscas nos endereços dos investigados, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores e valores em espécie.
Os materiais estes que serão submetidos a perícia e análise da PC para subsidiar a continuidade das investigações contra os suspeitos.
