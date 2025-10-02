Inscrições abertas para estudantes de medicina que procuram Programas de Residência em Goiás

Candidaturas podem ser feitas de forma online e são destinadas para diferentes áreas de atuação

Gabriella Pinheiro - 02 de outubro de 2025

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Governo de Goiás abriu as inscrições para diversas vagas nos Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde.

No total, estão sendo ofertadas 294 oportunidades, com início previsto para 2026, destinadas à formação em diferentes áreas.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever, de forma online, até o dia 23 de outubro, na plataforma do Instituto Verbena – responsável pelo certame.

Para as modalidades multiprofissional e uniprofissional, foram disponibilizadas 90 vagas, distribuídas entre hospitais estaduais, como os Hospitais de Urgências de Goiás (Hugo), Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Dr. Alberto Rassi (HGG), de Doenças Tropicais Anuar Auad (HDT), da Mulher (Hemu), da Criança e do Adolescente (Hecad), do Centro-Norte Goiano (HCN) e o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

As áreas contempladas incluem: urgência e emergência, endocrinologia, infectologia, saúde funcional e reabilitação, saúde da criança e do adolescente, enfermagem obstétrica e cirurgia em traumatologia bucomaxilofacial.

Nesse caso, podem se inscrever profissionais graduados em biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. O programa tem duração de dois a três anos, com carga horária de 60 horas semanais.

Já em relação aos programas de residência médica, há 204 vagas em diversas especialidades, como: anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, medicina de emergência, medicina intensiva, neurologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria e radiologia, entre outras.

Também há oportunidades para especialidades com pré-requisito, como: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, urologia, neonatologia e medicina paliativa. A duração dos programas varia de dois a cinco anos, a depender da área escolhida.

O processo seletivo será composto por duas etapas, sendo elas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e análise curricular, de caráter classificatório.

Mais informações estão disponíveis no site do Instituto Verbena (www.institutoverbena.ufg) e no portal da SES-GO (https://goias.gov.br/saude).