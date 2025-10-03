Ares Jundiaí se consolida como novo marco do mercado imobiliário em Anápolis

Com quase cinco décadas de experiência, a Emisa apresenta projeto que alia exclusividade, praticidade e qualidade de vida

Publieditorial - 03 de outubro de 2025

Novo empreendimento da Emisa chama atenção em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Ares Jundiaí, novo empreendimento da Emisa Incorporadora, tem se destacado no mercado imobiliário de Anápolis e despertado o interesse de quem busca qualidade de vida sem abrir mão de localização estratégica.

Desde a abertura da Central de Vendas, no bairro Jundiaí, a visitação tem sido intensa, com muitos interessados em conhecer os apartamentos decorados e vivenciar de perto o conceito do projeto.

Com quase cinco décadas de atuação no setor, a Emisa já entregou diversos empreendimentos que se tornaram referência na cidade e aposta, mais uma vez, em um modelo que une inovação, conforto e praticidade.

O empreendimento foi pensado para famílias que valorizam cada detalhe, desde a arquitetura até os espaços de lazer, e que desejam morar no bairro mais tradicional de Anápolis sem perder a sensação de exclusividade.

Um dos diferenciais mais comentados está na integração entre os ambientes de lazer. No rooftop, os moradores terão à disposição academia panorâmica, spa, espaços gourmet, mirantes e lounges com vista privilegiada da cidade.

Já no subliving, o estacionamento ganha uma proposta inovadora ao se transformar em área de convivência, com piscina climatizada com raia, prainha, brinquedoteca, quadra esportiva, pub, coworking e salão de festas.

Para muitos que já visitaram o decorado, a experiência vai além de visualizar os espaços: é a oportunidade de perceber como o empreendimento traduz um novo estilo de vida.

Outro ponto de destaque é a exclusividade da torre única, que oferece mais privacidade e um ambiente mais tranquilo aos moradores. Essa característica, somada à localização privilegiada no coração do Jundiaí, consolida o Ares como um dos lançamentos mais aguardados de 2025 em Anápolis.

A Central de Vendas segue aberta ao público, na Avenida Pinheiro Chagas, Qd 53 Lt 35, bairro Jundiaí, oferecendo aos interessados a chance de conhecer a maquete realista e visitar os apartamentos decorados.