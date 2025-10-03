Bolo de chocolate feito na frigideira é uma delícia e fica pronto em 10 minutos

Receitinha caseira preparada em recipiente diferente bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 03 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Menino Prendado)

Visando praticidade e rapidez, uma receita de bolo de chocolate em um preparo diferente conquistou internautas pelo sabor e textura.

A ideia inovadora é preparar o bolo diretamente na frigideira, utilizando ingredientes simples e disponíveis na maioria das cozinhas. O método é o queridinho do momento e está em alta nas redes sociais.

Ingredientes para a massa

– 2 ovos;

– 3 colheres de sopa de açúcar;

– 50ml de óleo;

– 1 colher de café de essência de baunilha;

– 50 ml de leite integral;

– 1/2 xícara de chá de farinha de trigo;

– 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau;

– 1 pitada de sal;

– 1 colher de chá de fermento químico em pó.

Cobertura do bolo

– 100g de chocolate meio amargo;

– Meia caixa de creme de leite;

– Chocolate granulado para decorar (opcional).

Em uma panela, coloque o chocolate e espere derreter em fogo baixo, adicione o creme de leite, misture bem e depois cubra a massa. Polvilhe o chocolate granulado para decorar.

Modo de preparo

Primeiro passo é colocar os ovos, o açúcar, o óleo e a essência de baunilha em um recipiente e misturar tudo muito bem. Em seguida, você vai acrescentar o leite, a farinha de trigo, o chocolate em pó e o sal. Misture tudo muito bem novamente até ficar uma massa bem homogênea.

Em seguida, você vai adicionar o fermento químico na massa e voltar a misturar. Enquanto isso, unte uma frigideira com manteiga ou o que você preferir e depois coloque a massa nela já quente. Para finalizar, tampe bem a frigideira e deixe em fogo baixo.

Para finalizar, é só preparar a cobertura e servir quando estiver pronta massa.

