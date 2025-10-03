Bolo de chocolate feito na frigideira é uma delícia e fica pronto em 10 minutos
Receitinha caseira preparada em recipiente diferente bombou nas redes sociais
Visando praticidade e rapidez, uma receita de bolo de chocolate em um preparo diferente conquistou internautas pelo sabor e textura.
A ideia inovadora é preparar o bolo diretamente na frigideira, utilizando ingredientes simples e disponíveis na maioria das cozinhas. O método é o queridinho do momento e está em alta nas redes sociais.
Ingredientes para a massa
– 2 ovos;
– 3 colheres de sopa de açúcar;
– 50ml de óleo;
– 1 colher de café de essência de baunilha;
– 50 ml de leite integral;
– 1/2 xícara de chá de farinha de trigo;
– 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau;
– 1 pitada de sal;
– 1 colher de chá de fermento químico em pó.
Cobertura do bolo
– 100g de chocolate meio amargo;
– Meia caixa de creme de leite;
– Chocolate granulado para decorar (opcional).
Em uma panela, coloque o chocolate e espere derreter em fogo baixo, adicione o creme de leite, misture bem e depois cubra a massa. Polvilhe o chocolate granulado para decorar.
Modo de preparo
Primeiro passo é colocar os ovos, o açúcar, o óleo e a essência de baunilha em um recipiente e misturar tudo muito bem. Em seguida, você vai acrescentar o leite, a farinha de trigo, o chocolate em pó e o sal. Misture tudo muito bem novamente até ficar uma massa bem homogênea.
Em seguida, você vai adicionar o fermento químico na massa e voltar a misturar. Enquanto isso, unte uma frigideira com manteiga ou o que você preferir e depois coloque a massa nela já quente. Para finalizar, tampe bem a frigideira e deixe em fogo baixo.
Para finalizar, é só preparar a cobertura e servir quando estiver pronta massa.
