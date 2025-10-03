Brasileiro de Kickboxing: equipe de Anápolis sai na frente, conquista 7 medalhas e se classifica para o Mundial

Números contribuíram para o resultado final da Seleção Goiana, que se aproximou da marca de 100 medalhas

Natália Sezil - 03 de outubro de 2025

Seleção Anapolina de Kickboxing retornou do Campeonato Brasileiro 2025 com seis medalhas e um 4º lugar. (Foto: Redes Sociais/@jeniferdemolicao)

Sete atletas: três medalhas de ouro, uma de prata, duas de bronze e um 4º lugar. Foi com essa bagagem em mãos que a Seleção Anapolina de Kickboxing retornou do Campeonato Brasileiro 2025, realizado em Gurupi, no Tocantins.

A competição aconteceu no último sábado (27) e domingo (28). A equipe, comandada pela treinadora e faixa preta em kickboxing, Jenifer Freitas, ajudou a representar a Seleção Goiana.

Com as conquistas, os atletas estão classificados para a seletiva do Campeonato Mundial de Kickboxing – marcado para 2026, em Cartagena, na Colômbia.

Pelas redes sociais, Jenifer comemorou: “o resultado é a prova de que o treino está no caminho certo. Essa imagem de todas as medalhas é para incentivar a nova geração! O esporte transforma!”.

Ela agradeceu a todos que apoiaram a trajetória “e todos aqueles que entenderam a importância de somar com o esporte“.

Os atletas se destacaram em várias categorias: em quatro faixas de peso do Kicklight Adulto, uma do Kicklight Juvenil, e uma do K1 Rules Adulto.

Os números somaram ao resultado final obtido por Goiás, que conquistou o primeiro lugar na competição. Foram 40 ouros, 40 pratas e 14 bronzes – totalizando 94 premiações.

Com isso, o estado saiu na frente do restante do pódio por uma larga vantagem: Sergipe, em segundo lugar, teve 34 medalhas. Tocantins, em terceiro, conseguiu 51.

Equipe já havia se destacado antes

Em março deste ano, o desempenho dos atletas anapolinos havia sido imprescindível para que a cidade fosse escolhida para sediar o Campeonato Goiano de Kickboxing.

A competição valia como seletiva para o Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma equipe com 11 pessoas reuniu 14 medalhas – de ouro, prata e bronze.

Jenifer já havia compartilhado: “foi mais do que um campeonato. Foi a retomada de uma história que estava adormecida e agora voltou com força total!”.

