Dois dos pacientes suspeitos de intoxicação por metanol em Goiás estão internados na UTI

Dos três casos já notificados no estado, apenas um apresentou melhora e pode ser liberado em breve

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

Imagem mostra bebidas. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

Das três notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol registradas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), dois pacientes seguem hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi repassada pelo secretário de Saúde, Rasível Santos.

Conforme divulgado, um dos pacientes, de 20 anos, apresentou melhora. No momento, ele segue internado no Hospital Estadual de Formosa, em observação e sob os cuidados da equipe assistencial. Ele está consciente, orientado, apresenta boa evolução clínica e está assintomático, mas permanecerá em observação, podendo receber alta médica.

Hospitalizado desde sexta-feira (03), ele deu entrada com visão turva, náusea e vômito após ingestão de vodca. Ele foi levado consciente e orientado, e passou por vários exames.

Já no caso da primeira vítima com suspeita de intoxicação por metanol, a pasta afirma que a jovem, de 25 anos, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, em estado grave.

Apesar de estar respondendo às terapias instituídas e apresentando melhora clínica em relação aos dias anteriores, ela vem sendo tratada com fomepizol, antídoto específico para intoxicação por metanol, uma vez que apresenta sintomas compatíveis com esse tipo de quadro. Exames para confirmar ou descartar a intoxicação devem ficar prontos em até 10 dias.

De acordo com o secretário, a paciente é obesa, portadora de diabetes e moradora de Itapaci. Ela teria consumido bebidas alcoólicas há dois dias, em Guarinos. Deu entrada com quadro de insuficiência respiratória (com evolução para insuficiência renal) e hiperhidrose metabólica, sendo transferida para o HCN, em Uruaçu.

Outro paciente que também se encontra em estado grave é um homem, de 47 anos, de Padre Bernardo. Ele foi internado no Hospital Santa Maria, no DF, na madrugada de sexta-feira (03), mas foi transferido para o Hospital de Base de Brasília.

O paciente, obeso e hipertenso, evoluiu com insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do nível de consciência e pneumonia broncoaspirativa, com necessidade de intubação orotraqueal e sedoanalgesia. Apesar de não conseguir referir a quantidade nem quais bebidas ingeriu, foram encontradas cervejas, vodca e outros destilados, além de um energético, em seu carro.

Diante dos casos, o secretário alerta para que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente as destiladas, até que a origem dos casos seja esclarecida.

