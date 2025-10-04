Empresa lança primeiro delivery de drinks em Goiânia

Chamada Ilove Drinks Delivery, a empresa oferece bebidas clássicas e autorais

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Seguindo ao pé da letra o ditado popular “Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”, uma empresa de Goiânia decidiu inovar ao oferecer o primeiro delivery de drinks da capital.

Chamada Ilove Drinks Delivery, a empresa oferece bebidas clássicas e autorais, como caipirinhas, caipiroskas, mojitos, Moscow Mule e até uma curiosa “porção do amor”.

Os interessados podem fazer os pedidos por meio dos aplicativos iFood, Rappi, 99Food e também pelo WhatsApp: (62) 98289-3929.

Criado em 25 de agosto deste ano, o negócio teve origem no bairro Parque Amazônia e realiza entregas em toda a capital. Os drinks são entregues em uma espécie de saquinho, de forma prática e segura.

O estabelecimento funciona exclusivamente online, de terça a sábado, das 14h às 02h, e aos domingos, das 10h às 02h.

