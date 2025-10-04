Funcionário sofre mal súbito e morre durante reunião no Hospital Alfredo Abrahão

Em nota, unidade de saúde lamentou o ocorrido e afirmou ter prestado todos os procedimentos possíveis para salvar vida de colaborador

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2025

Diego Alex Costa e Silva morreu após sofrer mal súbito durante reunião. (Foto: Reprodução)

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, publicou uma nota neste sábado (04) lamentando o falecimento de Diego Alex Costa e Silva, colaborador da unidade de saúde.

O falecimento ocorreu pela madrugada, após a vítima sofrer um mal súbito, enquanto participava de uma reunião de lideranças, na tarde de sexta-feira (03).

Segundo a instituição, Diego recebeu atendimento imediato ainda no local, onde foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 14 minutos, conseguindo a recuperação dos sinais vitais.

Em seguida, os médicos identificaram comprometimento neurológico e o encaminharam ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No HEANA, ele passou por exames, incluindo tomografia, e foi avaliado pela equipe de neurocirurgia. O diagnóstico apontou infarto agudo do miocárdio (IAM), seguido de acidente vascular encefálico (AVE).

Internado em leito de UTI, Diego recebeu cuidados intensivos, mas não resistiu e morreu no início da madrugada deste sábado.

Em nota, o Hospital Alfredo Abrahão destacou a trajetória do colaborador, lembrando-o como exemplo de dedicação, profissionalismo e compromisso com o serviço público de saúde.

Confira o documento na íntegra:

“O Hospital Municipal Alfredo Abrahão lamenta profundamente o falecimento do seu colaborador, Diego Alex Costa e Silva, ocorrido na madrugada deste sábado (04/10).

Diego estava em uma reunião de lideranças na unidade, na sexta (03/10), período vespertino, quando apresentou um mal súbito, sendo prontamente atendido pela equipe médica. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 14 minutos, obtendo-se o retorno dos sinais vitais.

Em seguida, foi identificado comprometimento neurológico, sendo encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde passou por tomografia e avaliação da equipe de neurocirurgia. O diagnóstico indicou infarto agudo do miocárdio (IAM), seguido de acidente vascular encefálico (AVE).

O paciente foi internado em leito de UTI, onde recebeu todos os cuidados necessários, mas, infelizmente, apesar de todos os esforços da equipe multiprofissional, não resistiu e veio a óbito no início da madrugada.

Diego deixa um legado de dedicação, profissionalismo e compromisso com o serviço público de saúde, sendo lembrado com muito carinho por todos os colegas e colaboradores.

Nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e à equipe do Hospital Alfredo Abrahão.”

