Três pessoas morrem após gravíssimo acidente na GO-020
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas encontrou as vítimas já sem vida
Um gravíssimo acidente entre dois carros de passeio deixou três vítimas fatais na noite deste sábado (04) na GO-020, na altura de Bela Vista de Goiás.
Os três homens, de 24, 37 e 49 anos, morreram ainda no local. Dois ficaram presos às ferragens, enquanto o terceiro foi arremessado para o asfalto.
A força da colisão frontal fez com que os dois carros – um Volkswagen Gol e um Toyota Corolla – ficassem totalmente destruídos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.
Diante disso, os militares se dedicaram a desencarcerar os corpos das vítimas. O acidente também fez com que os tanques dos veículos vazassem combustível, o que aumentava o risco de incêndio no local.
Em seguida, a área foi isolada, até que chegassem equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis por realizar a perícia do local.
A Polícia Militar Rodoviária também esteve presente. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. O caso segue sob tutela das autoridades competentes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.