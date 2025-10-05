Três pessoas morrem após gravíssimo acidente na GO-020

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas encontrou as vítimas já sem vida

Gravíssimo acidente aconteceu na GO-020.
Gravíssimo acidente aconteceu na GO-020. (Foto: Reprodução)

Um gravíssimo acidente entre dois carros de passeio deixou três vítimas fatais na noite deste sábado (04) na GO-020, na altura de Bela Vista de Goiás.

Os três homens, de 24, 37 e 49 anos, morreram ainda no local. Dois ficaram presos às ferragens, enquanto o terceiro foi arremessado para o asfalto.

A força da colisão frontal fez com que os dois carros – um Volkswagen Gol e um Toyota Corolla – ficassem totalmente destruídos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito.

Diante disso, os militares se dedicaram a desencarcerar os corpos das vítimas. O acidente também fez com que os tanques dos veículos vazassem combustível, o que aumentava o risco de incêndio no local.

Em seguida, a área foi isolada, até que chegassem equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis por realizar a perícia do local.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve presente. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. O caso segue sob tutela das autoridades competentes.

