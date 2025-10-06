Caiado tem portas abertas de outros dois partidos para disputar Presidência da República

Será a segunda vez que o governador concorre à Presidência. A primeira foi em 1989, eleição vencida por Fernando Collor de Mello

Danilo Boaventura - 06 de outubro de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto:Secom)

Os partidos Solidariedade e Podemos sinalizaram a intenção de ter o governador Ronaldo Caiado como candidato à Presidência da República em 2026, caso o União Brasil — atualmente federado com o Progressistas e marcado por forte fragmentação interna — não o apresente como candidato.

Com aprovação próxima de 90% em seu segundo mandato à frente de Goiás, Caiado já afirmou que a atual fase de sua carreira política não exclui uma disputa pelo Planalto.

Será a segunda vez que o governador concorre à Presidência. A primeira foi em 1989, eleição vencida por Fernando Collor de Mello (à época no PRN, hoje sem partido).

