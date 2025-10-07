Justiça mandar prender Wesley Murakami, médico condenado por deformar nove pacientes em Goiânia

Profissional foi condenado a nove anos de prisão, mas ainda está em liberdade. Procedimentos chegavam a custar R$ 35 mil

Natália Sezil - 07 de outubro de 2025

Wesley Murakami, condenado por deformar pacientes em Goiânia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A Justiça de Goiás mandou prender Wesley Murakami, médico de 47 anos que foi condenado em 2023 por deformar o rosto de nove pacientes após procedimentos estéticos realizados em Goiânia.

À época, Murakami foi sentenciado a nove anos de prisão por lesão corporal gravíssima. O que o Ministério Público (MPGO) apontava é que ele não possuía autorização do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CRM/GO) para realizar os procedimentos.

O ex-profissional utilizava polimetilmetacrilato (PMMA) e toxina botulínica, sem habilitação legal. As intervenções estéticas chegavam a custar R$ 35 mil.

A condenação foi publicada em 14 de novembro de 2023. O médico teve o registro profissional cassado por unanimidade pelo CRM/GO quase um ano depois, em 02 de outubro de 2024.

No texto da sanção administrativa, o Conselho explicou que foram caracterizadas infrações a nove artigos do Código de Ética Médica de 2018.

Murakami respondia em liberdade. O mandado de prisão foi expedido no dia 1º de outubro, segundo O Popular, mas o Banco Nacional de Medidas Penais ainda indicava que ele estava livre na tarde desta terça-feira (07).

Entenda a linha do tempo

Murakami foi preso em 21 de dezembro de 2018, em Goiânia. Ele era acusado de deformar o rosto de pacientes tanto na capital goiana quanto no Distrito Federal (DF). Ele foi levado para Brasília e acabou sendo solto em 17 de janeiro de 2019.

O médico foi indiciado por lesão corporal grave em 28 de junho de 2019, quando o inquérito da Polícia Civil foi concluído. Murakami foi condenado a pagar indenização de R$ 60 mil para uma das pacientes e R$ 24 mil para outra, por conta de sequelas.

Em novembro de 2023, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) a nove anos de prisão por lesão corporal gravíssima.

Já em setembro de 2024, foi sentenciado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) a dois anos e três meses de prisão. O motivo foi ter provocado “lesão corporal que resultou em enfermidade incurável”. A decisão também estipulou indenização de R$ 16 mil.

