Não é só até os 18: médico revela até que idade o pênis pode crescer

Processo pode se estender um pouco mais, mesmo que isso ocorra ainda que lentamente

Magno Oliver - 07 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Deon Black/Pexels)

Quando se fala no crescimento do corpo masculino, geralmente a crença popular muita difundida e aceita é a de que tudo se encerra na adolescência.

A ideia, por exemplo, de que o pênis para de crescer exatamente aos 18 anos virou quase senso comum na sociedade.

Porém, segundo especialistas, o processo pode se estender um pouco mais, mesmo que isso ocorra ainda que lentamente.

Uma análise médica revela que há variações individuais importantes, e que o “fim” desse desenvolvimento não é tão rígido quanto muitos imaginam.

É o que explica o médico especialista Danilo Rodrigues em publicação ilustrativa em sua rede social. É o famoso “caçador de mitos populares”.

“O desenvolvimento do corpo masculino durante a adolescência acontece principalmente na puberdade, fase em que há maior produção de hormônios sexuais, como a testosterona. Esse processo costuma começar entre os 9 e 14 anos de idade e se estende por vários anos”, destacou.

“O crescimento mais acelerado do órgão masculino ocorre entre os 11 e 15 anos, período em que também acontece o estirão de crescimento corporal. Em geral, o desenvolvimento se completa por volta dos 17 a 18 anos, embora em alguns casos possa continuar até os 21 anos, quando o amadurecimento hormonal se estabiliza.”, pontuou o especialista.

“Após essa fase, não há mais aumento natural de tamanho, mas fatores como saúde geral, equilíbrio hormonal e variações de peso podem influenciar a aparência ao longo da vida.”, finalizou Danilo.

