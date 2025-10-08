A planta que faz “faxina do corpo”: ajuda o fígado e reduz o inchaço, segundo especialistas

Essa erva é encontrada com facilidade em muitos lugares e tem sido usada há séculos por seus efeitos poderosos

Pedro Ribeiro - 08 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal 13 Minutos Vida nos EUA)

Você sabia que existe uma planta capaz de agir como uma verdadeira “faxina do corpo”?

Sim, uma planta simples, encontrada com facilidade em muitos lugares, e que tem sido usada há séculos por seus efeitos poderosos sobre o fígado, o sistema linfático e a retenção de líquidos.

Especialistas afirmam que ela pode ajudar na desintoxicação natural do organismo e até diminuir o inchaço que incomoda tanta gente no dia a dia.

A planta que faz “faxina do corpo”: ajuda o fígado e reduz o inchaço, segundo especialistas

O dente-de-leão, ou Taraxacum officinale, é uma planta repleta de nutrientes e compostos bioativos.

Flavonoides, lactonas e o ácido chicórico estão entre as substâncias que explicam seus benefícios.

Elas atuam diretamente na limpeza do fígado, na melhora da digestão e no estímulo à drenagem linfática — processo essencial para eliminar toxinas acumuladas no corpo.

Segundo estudos científicos, o dente-de-leão tem propriedades diuréticas, hepatoprotetoras e anti-inflamatórias, o que o torna um aliado natural para quem busca uma rotina mais equilibrada e saudável.

Planta que ajuda a eliminar líquidos e reduzir o inchaço

Um dos efeitos mais conhecidos dessa planta é seu poder diurético.

Isso significa que ela estimula a produção de urina e auxilia o corpo a eliminar o excesso de água e sódio.

Esse processo ajuda a reduzir o inchaço e melhora o funcionamento do sistema linfático.

Pesquisas publicadas no Journal of Alternative and Complementary Medicine mostraram que o extrato das folhas de dente-de-leão aumentou significativamente a frequência urinária em voluntários, confirmando o uso tradicional da planta para tratar retenção de líquidos.

Ou seja, além de aliviar o inchaço, o dente-de-leão ajuda o organismo a se desintoxicar naturalmente, de forma leve e segura.

Apoio essencial para o fígado

Outro destaque do dente-de-leão é sua ação protetora sobre o fígado — o órgão que mais trabalha para filtrar toxinas do corpo.

Graças aos seus antioxidantes, essa planta ajuda a combater o estresse oxidativo e estimula a produção de bile, substância essencial para a digestão e a limpeza interna do organismo.

Pesquisadores da revista Fitoterapia apontaram que os extratos dessa planta têm efeito hepatoprotetor, ou seja, protegem o fígado contra danos e fortalecem sua capacidade de eliminar substâncias nocivas.

Manter o fígado saudável é fundamental para o metabolismo e para o bem-estar geral, e o dente-de-leão pode ser um grande aliado nesse processo.

Drenagem linfática natural com o poder da planta

A combinação dos efeitos diurético e hepatoprotetor faz do dente-de-leão uma planta perfeita para quem quer estimular a drenagem linfática naturalmente.

Quando o sistema linfático está congestionado, o corpo tende a reter líquidos, causar sensação de peso e até enfraquecer a imunidade.

O consumo regular de chá de dente-de-leão ajuda a fluidificar a linfa e a facilitar a eliminação de toxinas.

Estudos publicados na Revista Brasileira de Plantas Medicinais reforçam que essa planta contribui para a melhora da circulação linfática e ajuda a reduzir edemas e inflamações leves.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!