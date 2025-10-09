Bebê pesando 6,5 kg nasce de parto normal e mãe precisa levar 55 pontos

O caso rapidamente se espalhou pelas redes sociais e levantou a curiosidade de muitas pessoas sobre os desafios de um parto assim

Pedro Ribeiro - 09 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Um bebê de 6,5 kg chamou a atenção em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ao nascer de parto normal.

A história impressiona não só pelo peso e tamanho da criança, mas também pela força e resistência da mãe, que enfrentou um parto difícil e precisou levar 55 pontos.

O caso rapidamente se espalhou pelas redes sociais e levantou a curiosidade de muitas pessoas sobre os desafios de um parto assim.

Bebê pesando 6,5 kg nasce de parto normal e mãe precisa levar 55 pontos

O bebê, chamado Alderico, nasceu medindo 55 centímetros e pesando 6,5 kg — o dobro do peso médio de um recém-nascido.

Durante o parto, ele teve o ombro deslocado e ficou cerca de cinco minutos sem respirar.

A mãe, Ariane Borges, de 39 anos, sofreu uma hemorragia e precisou de 55 pontos após o procedimento.

Apesar das complicações, tanto a mãe quanto o bebê receberam atendimento imediato e foram acompanhados por uma equipe médica experiente.

Alderico ficou dez dias internado, sendo parte desse tempo entubado, e depois recebeu alta junto com a mãe.

A força de uma mãe de nove filhos

Ariane, que mora em Água Doce do Norte, é mãe de nove filhos.

Durante a gestação, ela fez todos os exames de pré-natal e as ultrassonografias não indicaram nenhum problema grave.

Segundo ela, o médico apenas comentou que o bebê seria grande, mas não imaginava que chegaria a esse tamanho.

“No último ultrassom, a médica falou que ia ser um bebê grande, mas eu achei que era brincadeira. Quando vi o tamanho dele, fiquei sem acreditar”, contou Ariane.

No dia 9 de agosto, já com 42 semanas de gestação, ela foi ao hospital para uma possível cesárea.

No entanto, a equipe médica optou por induzir o parto normal. Aproximadamente dez profissionais participaram do procedimento.

Complicações e superação

Durante o nascimento, o cordão umbilical de Alderico se rompeu, o que dificultou ainda mais o parto.

“Foram momentos de desespero. Quando ele nasceu, ficou cinco minutos sem respirar. O médico se emocionou quando ele voltou a suspirar”, relembrou Ariane.

O bebê sofreu uma lesão no plexo braquial — um conjunto de nervos que controla os movimentos dos braços —, uma complicação possível em partos de bebês grandes.

Apesar disso, os médicos tranquilizaram a família, explicando que a lesão é reversível e que Alderico deve recuperar totalmente os movimentos com sessões de fisioterapia.

Um bebê que continua surpreendendo

Com quase dois meses de vida, o bebê já pesa cerca de 10 kg, o dobro do peso considerado normal para a idade.

Ele segue em acompanhamento médico e passa por fisioterapia para fortalecer o braço.

Em nota enviada ao G1 Espírito Santo, o Hospital e Maternidade São José, onde ocorreu o parto, afirmou que todo o procedimento foi conduzido com base em uma avaliação criteriosa, priorizando a segurança da mãe e da criança.

A instituição destacou ainda que realiza mais de 300 partos por mês, sempre com atendimento humanizado e equipes preparadas para situações complexas como essa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!