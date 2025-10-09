Motorista de Anápolis morre preso às ferragens após capotamento de carreta no Pará

Operação de resgate durou cerca de duas horas e exigiu uso de equipamentos de corte e até de uma retroescavadeira

Augusto Araújo - 09 de outubro de 2025

Imagem mostra motorista Max Eduardo. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Um motorista de Anápolis, identificado como Max Eduardo, morreu na noite desta quarta-feira (08) após um capotamento na rodovia Everaldo Martins (PA-457) em Santarém, região Oeste do Pará.

Conforme informações de veículos de imprensa locais, o acidente ocorreu em uma curva fechada, nas proximidades da comunidade Sorrisal, região do Eixo Forte.

Max dirigia o veículo no sentido Santarém acompanhado de outro homem, que conseguiu saltar da carreta instantes antes do capotamento e escapou sem ferimentos graves.

O impacto foi tão forte que o motorista anapolino ficou preso às ferragens da cabine, o que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A operação de resgate durou cerca de duas horas e exigiu o uso de equipamentos de corte e até de uma retroescavadeira para suspender parte do veículo e permitir o acesso à vítima.

De acordo com o médico do Samu, Tardelli Mesquita, Max não apresentava fraturas, mas provavelmente morreu por asfixia, devido ao tempo em que permaneceu preso sem conseguir respirar.

Após a liberação dos bombeiros, o corpo foi removido e encaminhado para os procedimentos legais. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

