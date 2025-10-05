Motorista morre após capotar carro entre Anápolis e Silvânia

Vítima, que ainda não foi identificada, teria provocado o próprio acidente fatal no final da tarde deste domingo (05), no Setor de Chácaras Daiana

Da Redação - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um condutor no final da tarde deste domingo (05), em uma rodovia estadual no Setor de Chácaras Daiana, em Anápolis.

De acordo com o registro da ocorrência, o veículo capotou na via e, segundo informações preliminares, o acidente teria sido provocado pela própria vítima, que veio a óbito no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar, constatou o falecimento do motorista, que não teve a identidade revelada.

A ocorrência foi registrada pelo 6º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRV) e comunicada à Central de Flagrantes de Anápolis por volta das 19h, que deu prosseguimento aos trâmites legais.

Após a confirmação do óbito, as autoridades policiais acionaram a perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos cabíveis de investigação e remoção do corpo.

O caso foi classificado como “acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima” e as circunstâncias do capotamento serão apuradas pela Polícia Civil.