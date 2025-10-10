Mensagem alertando motoristas sobre fiscalização por câmeras em Anápolis viraliza e Prefeitura se posiciona
Encaminhado com frequência, o aviso chegou a ser tido por muitos como Fake News
Uma mensagem, que alerta para a fiscalização do trânsito através de câmeras, penalizando práticas tidas como comuns, tais como dirigir sem cinto, fumar na direção ou até colocar o braço para fora do veículo, viralizou em grupos de WhatsApp de Anápolis. Encaminhado com frequência, o aviso foi tido por muitos como fake news.
Como não havia nenhum comunicado oficial que desmentisse ou confirmasse as informações, o Portal 6 resolveu entrar em contato com a Prefeitura de Anápolis para entender se esse cenário orwelliano é real.
Para o desespero dos motoristas mais relaxados e dos fumantes, a gestão confirmou a procedência da mensagem, relatando a fiscalização em todos os cenários citados, além também para casos de veículos que trafeguem pela faixa exclusiva de ônibus, na Avenida Brasil.
- Conexão Flamboyant 2025 reúne nomes como Ingrid Guimarães e debate como equilibrar corpo e mente
- Carro, motos, iPhones e vale-compras: Região da 44 realiza promoção para atrair clientes no final de ano em Goiânia
- Justiça decide que bebês trocados em maternidade de Inhumas terão nomes dos quatro pais na certidão de nascimento
Segundo a resposta emitida, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) iniciou o uso ainda nesta semana, buscando aumentar a abrangência e o alcance da fiscalização, justificando o uso com base no déficit das equipes em campo.
Por fim, ainda foi apontado que a medida tem caráter de segurança, uma vez que muitos casos de acidentes por descumprimento das normas de trânsito e desrespeito à sinalização estão sendo contabilizados.
Confira, a seguir, o posicionamento emitido pela Prefeitura de Anápolis na íntegra:
“A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) iniciou o uso das câmeras de monitoramento da cidade como ferramenta de apoio à fiscalização de infrações de trânsito. O sistema, que já existia, passou a ser utilizado de forma mais ampla desde esta semana para aumentar a abrangência e alcance da fiscalização e garantir que o trabalho das equipes não seja deficitário em campo.
Segundo a Companhia, a medida tem caráter preventivo e busca aumentar a segurança viária, coibindo práticas que colocam em risco a vida de condutores, passageiros e pedestres — como o uso de celular ao volante, trafegar em faixas exclusivas para ônibus, dirigir com o braço para fora do veículo ou fumar durante a condução.
A CMTT reforça que a ação tem caráter de segurança, uma vez que estão sendo registrados muitos acidentes por desrespeito à sinalização. A iniciativa permite ampliar a presença do órgão nas vias e contribuir para um trânsito mais seguro e responsável.
Motoristas que seguem corretamente as regras, mantendo uma condução cuidadosa e preventiva, não serão afetados. O objetivo é proteger toda a população anapolina no trânsito.”
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!