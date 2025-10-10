Mensagem alertando motoristas sobre fiscalização por câmeras em Anápolis viraliza e Prefeitura se posiciona

Encaminhado com frequência, o aviso chegou a ser tido por muitos como Fake News

Samuel Leão - 10 de outubro de 2025

Mensagem que viralizou em grupos e, ao lado, câmera de videomonitoramento da prefeitura no Recanto do Sol. (Foto: Divulgação)

Uma mensagem, que alerta para a fiscalização do trânsito através de câmeras, penalizando práticas tidas como comuns, tais como dirigir sem cinto, fumar na direção ou até colocar o braço para fora do veículo, viralizou em grupos de WhatsApp de Anápolis. Encaminhado com frequência, o aviso foi tido por muitos como fake news.

Como não havia nenhum comunicado oficial que desmentisse ou confirmasse as informações, o Portal 6 resolveu entrar em contato com a Prefeitura de Anápolis para entender se esse cenário orwelliano é real.

Para o desespero dos motoristas mais relaxados e dos fumantes, a gestão confirmou a procedência da mensagem, relatando a fiscalização em todos os cenários citados, além também para casos de veículos que trafeguem pela faixa exclusiva de ônibus, na Avenida Brasil.

Segundo a resposta emitida, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) iniciou o uso ainda nesta semana, buscando aumentar a abrangência e o alcance da fiscalização, justificando o uso com base no déficit das equipes em campo.

Por fim, ainda foi apontado que a medida tem caráter de segurança, uma vez que muitos casos de acidentes por descumprimento das normas de trânsito e desrespeito à sinalização estão sendo contabilizados.

Confira, a seguir, o posicionamento emitido pela Prefeitura de Anápolis na íntegra:

“A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) iniciou o uso das câmeras de monitoramento da cidade como ferramenta de apoio à fiscalização de infrações de trânsito. O sistema, que já existia, passou a ser utilizado de forma mais ampla desde esta semana para aumentar a abrangência e alcance da fiscalização e garantir que o trabalho das equipes não seja deficitário em campo.

Segundo a Companhia, a medida tem caráter preventivo e busca aumentar a segurança viária, coibindo práticas que colocam em risco a vida de condutores, passageiros e pedestres — como o uso de celular ao volante, trafegar em faixas exclusivas para ônibus, dirigir com o braço para fora do veículo ou fumar durante a condução.

A CMTT reforça que a ação tem caráter de segurança, uma vez que estão sendo registrados muitos acidentes por desrespeito à sinalização. A iniciativa permite ampliar a presença do órgão nas vias e contribuir para um trânsito mais seguro e responsável.

Motoristas que seguem corretamente as regras, mantendo uma condução cuidadosa e preventiva, não serão afetados. O objetivo é proteger toda a população anapolina no trânsito.”

