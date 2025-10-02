Jovem que dirigia pela faixa de ônibus na Avenida Brasil se nega a parar e mostra dedo para agente da CMTT

Motorista, que também chegou a bater na viatura, foi levado para delegacia

Natália Sezil - 02 de outubro de 2025

Jovem dirigiu pela faixa de ônibus, se negou a parar e mostrou o dedo para agente da CMTT. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, acabou indo parar na delegacia após uma sequência de confusões na Avenida Brasil, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (1º).

Ele estaria dirigindo um Volkswagen Gol, usando o corredor exclusivo para ônibus, quando foi flagrado por um agente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT).

Segundo o servidor, o jovem também estava utilizando o telefone ao dirigir. Ao receber a ordem de parada, ele teria desobedecido e, na sequência, colidido com a viatura.

Depois disso, o motorista ainda teria mostrado o dedo do meio para o agente de trânsito. Diante da situação, o agente optou por acionar a Polícia Militar (PM), alegando desobediência e desacato.

Os dois envolvidos foram, então, conduzidos à Central de Flagrantes, onde as autoridades deliberaram pela confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo crime de desobedecer a ordem legal de funcionário público.

