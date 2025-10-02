Jovem que dirigia pela faixa de ônibus na Avenida Brasil se nega a parar e mostra dedo para agente da CMTT
Motorista, que também chegou a bater na viatura, foi levado para delegacia
Um jovem, de 22 anos, acabou indo parar na delegacia após uma sequência de confusões na Avenida Brasil, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (1º).
Ele estaria dirigindo um Volkswagen Gol, usando o corredor exclusivo para ônibus, quando foi flagrado por um agente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT).
Segundo o servidor, o jovem também estava utilizando o telefone ao dirigir. Ao receber a ordem de parada, ele teria desobedecido e, na sequência, colidido com a viatura.
Depois disso, o motorista ainda teria mostrado o dedo do meio para o agente de trânsito. Diante da situação, o agente optou por acionar a Polícia Militar (PM), alegando desobediência e desacato.
Os dois envolvidos foram, então, conduzidos à Central de Flagrantes, onde as autoridades deliberaram pela confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo crime de desobedecer a ordem legal de funcionário público.
