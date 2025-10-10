Motorista de aplicativo tenta fugir de prisão enganando policiais, mas é detido em Goiânia

Homem já tinha uma passagem criminal e foi levado até a Central de Flagrantes

Davi Galvão - 10 de outubro de 2025

Homem cometeu crime logo após finalizar uma corrida. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um motorista de aplicativo de 36 anos foi preso em Goiânia após deixar uma passageira e resolver furtar um soprador de um condomínio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem havia acabado de finalizar uma corrida nesta quarta-feira (09) quando viu o equipamento na rua e simplesmente decidiu levá-lo.

Um funcionário percebeu a ação imediatamente e acionou a polícia, que até tentaram contato com o motorista para que devolvesse o objeto, mas ele se recusou.

Através do serviço de inteligência, as equipes conseguiram identificá-lo e localizá-lo cerca de duas horas depois, nas proximidades do setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

Durante a fuga, ele trocou de carro — de um Ford Fiesta para um Fiat Uno — na tentativa de despistar os policiais, mas foi abordado e preso.

O motorista de aplicativo, que tinha passagem pelo crime de ameaça, foi levado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!