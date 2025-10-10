Padre recebe pedidos de orações para Odete Roitman e dá ‘bronca’ em fiéis

Sacerdote precisou usar as redes sociais para pedir que fiéis parem de pedir orações à personagem de Debora Bloch em novela

Folhapress - 10 de outubro de 2025

Padre Cleber Pagliochi precisou usar as redes sociais para pedir que fiéis parem de pedir orações a Odete Roitman, personagem de Debora Bloch. (Foto: Reprodução/Instagram)

LEONARDO VOLPATO – A morte de Odete Roitman em “Vale Tudo” (Globo) segue repercutindo até mesmo em locais inimagináveis. Um deles é a Igreja Católica.

À frente da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, o padre Cleber Pagliochi precisou usar as redes sociais para pedir que fiéis parem de pedir orações à personagem de Debora Bloch na trama.

Pelas redes sociais, o sacerdote contou que precisou dar uma “bronca” em seus seguidores diante das “inúmeras mensagens” sobre o assunto.

“Informo que não atendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé”, publicou.

“Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho”, emendou.