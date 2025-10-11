O vilarejo mais frio do Brasil tem menos de 2 mil habitantes e não fica no Sul

Esse lugar, com apenas dois mil habitantes, foge aos padrões de calor do país

Anna Júlia Steckelberg - 11 de outubro de 2025

(Foto: Pexels)

Quando a imaginação cresce o Brasil, o calor costuma dominar: praias, suor, verões longos. Mas, entre montanhas verdes e sotaques de história, existe um lugar que desafia essa narrativa.

Findado o ciclo do ouro, ergueu-se um refúgio onde o vento sopra fresco o ano inteiro, um vilarejo com menos de 2 mil almas, mas com alma enorme: Lavras Novas, em Minas Gerais.

Lavras Novas não fica no Sul. Está a cerca de 17 km de Ouro Preto, no alto da Serra do Espinhaço, a uma altitude aproximada de 1.200 a 1.500 metros acima do nível do mar, altitude que ajuda a sustentar um clima pouco comum no Brasil.

Mesmo quando o resto do país está em brasas, o vilarejo costuma manter temperaturas amenas, com noites frias e dias que raramente ultrapassam os 20 °C.

Com cerca de 1.500 habitantes permanentes, Lavras Novas preserva sua história colonial, ruas de pedra, casinhas coloridas, igrejas centenárias, e uma atmosfera de interior quase cinematográfica.

Fundada no começo do século XVIII, durante o ciclo do ouro, a vila ganhou esse nome pelas “novas lavras”, as minas recém-descobertas à época.

O frio é parte da rotina: turistas relatam que, mesmo em pleno verão, o clima exige casacos ao amanhecer ou à noite.

A localização serena, entre vales, montanhas e cachoeiras preservadas, contrasta com a preservação da tranquilidade, embora feriados e temporadas turísticas façam com que a população chegue a multiplicar-se.

O charme de Lavras Novas vai além do termômetro: há gastronomia mineira de raiz, mirantes que oferecem céus estrelados, trilhas que serpenteiam por vegetação entre o Cerrado e a Mata Atlântica, lojinhas artesanais e pousadas com lareiras que convidam ao aconchego.

Lavras Novas prova que o frio, no Brasil, não está contido ao Sul — está também em altitude, cultura, silêncio e no encanto de cada pedra antiga.

E para quem pensa que este tipo de local é apenas para turistas experientes, o vilarejo mostra: basta querer respirar diferente, desacelerar, olhar as estrelas e escutar o som do vento. É um convite para quem acredita que há beleza em cada suspiro frio.

