Duas mulheres estavam dentro de residência atingida por avião em Goiânia

Piloto era o único ocupante do monomotor. Novas imagens foram divulgadas e Corpo de Bombeiros atualizou a situação

Paulo Roberto Belém - 13 de outubro de 2025

Aeronave ficou bastante danificada com a queda. (Foto: Reprodução)

Novas informações sobre o monomotor que caiu sobre uma casa no setor Santos Dumont na tarde desta segunda-feira (13), em Goiânia, foram divulgadas, após o acidente assustar os moradores da região Noroeste da capital.

O Portal 6 confirmou, junto ao Corpo de Bombeiros, que no interior da residência atingida havia duas mulheres, de idade não reveladas. Apesar do susto, elas não se feriram.

Além disso, a corporação afirmou que o piloto da aeronave, de aproximadamente 60 anos, era o ocupante único do monomotor. Ele foi atendido fora do veículo, consciente e sentado, apresentando algumas escoriações.

Grandes avarias foram notadas no avião, tão quanto as provocadas no imóvel atingido. A preocupação da força de segurança, no momento, é quanto ao vazamento de combustível.

Assim, as equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no isolamento da área e na eliminação de riscos de incêndio ou explosão.

Medida esta que visa garantir a segurança dos moradores e da vítima, informou a corporação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!