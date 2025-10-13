Governo de Goiás transforma o transporte coletivo da Região Metropolitana

Com frota renovada, novos benefícios sociais e obras em terminais e corredores exclusivos, Goiás revoluciona o transporte coletivo sem aumentar a passagem

Informe Publicitário - 13 de outubro de 2025

Governo de Goiás está promovendo a maior transformação já realizada no transporte coletivo urbano da Região Metropolitana. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás está promovendo a maior transformação já realizada no transporte coletivo urbano da Região Metropolitana. Desde 2019, a tarifa permanece congelada no valor de R$ 4,30, tornando Goiânia a única capital do Brasil a manter a passagem sem reajuste durante esse período. Esse resultado é fruto do subsídio estadual e municipal, que garante estabilidade no preço e beneficia diretamente cerca de 254 mil pessoas todos os meses.

A modernização do sistema de bilhetagem, lançada em 2023, trouxe novos benefícios sociais que atendem cerca de 140 mil usuários por mês, o que representa mais da metade do público total. Entre as novidades está o Bilhete Único Metropolitano, que permite ao usuário embarcar uma única vez e realizar até quatro integrações gratuitas no período de duas horas e meia, sem precisar passar pelos terminais, pagando apenas uma passagem no trajeto completo. Atualmente, mais de 96 mil passageiros já utilizam o serviço todos os meses.

Outro destaque é o Passe Livre do Trabalhador, um modelo inédito no país que possibilita aos empregados das empresas cadastradas o uso irrestrito do transporte coletivo durante todo o mês. Esse benefício, que já conta com 17 mil trabalhadores inscritos, garante ainda um desconto médio de 20% às empresas que aderirem à modalidade de assinatura mensal.

Também foram implementadas medidas que garantem maior acessibilidade à população de municípios da região metropolitana. Em cidades como Trindade, Goianira, Senador Canedo, Nerópolis e Aparecida de Goiânia, os moradores pagam apenas R$ 2,15 para circular dentro do próprio município em linhas de até cinco quilômetros de percurso. Caso precisem integrar em um terminal para seguir até Goiânia, o complemento também é de R$ 2,15, mantendo o valor

acessível.

Outro benefício que fortalece o transporte público como alternativa para as famílias é o Cartão Família, que permite que até cinco pessoas possam usufruir do transporte coletivo aos finais de semana e feriados pagando apenas uma tarifa de R$ 4,30. A cada viagem, o valor é descontado do cartão principal e os demais membros cadastrados viajam gratuitamente, tornando o transporte mais acessível para o lazer e a convivência nos momentos de descanso.

Para garantir esse salto de qualidade, o Governo de Goiás está investindo R$ 1,6 bilhão na reestruturação completa do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia, no programa batizado de Nova RMTC.

Esse montante está sendo aplicado na substituição de toda a frota, composta por 1,2 mil ônibus, que passam a ser veículos novos e equipados com ar-condicionado. Além da renovação da frota, o cronograma de obras contempla a modernização de terminais, estações e pontos de parada, com mais conforto, acessibilidade e segurança para os passageiros.

Também estão sendo realizadas ações de reforço na segurança do sistema e investimentos pioneiros na eletrificação da frota, com destaque para os corredores exclusivos do Eixo Anhanguera e do BRT Norte-Sul, que ganharam veículos modernos e sustentáveis, reduzindo a emissão de poluentes e elevando a qualidade ambiental do transporte coletivo.