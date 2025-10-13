PGE-GO abre inscrições em seleção para estágio com bolsa de R$ 1 mil mais benefício

Serão selecionados até 165 candidatos para formação de cadastro de reserva, com convocações conforme necessidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). (Foto: Reprodução/CONJUR) estágio
Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). (Foto: Reprodução/CONJUR)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) abriu nesta segunda-feira (13) as inscrições para o 16º Processo Seletivo de Estágio de Graduação em Direito.

Os interessados têm até as 17h do dia 29 de outubro para se inscrever pelo site da instituição.

A bolsa oferecida é de R$ 1 mil, mais auxílio-transporte, para jornada de 4 horas diárias. As atividades serão desenvolvidas exclusivamente nos órgãos internos da PGE, em Goiânia.

Leia também

Serão selecionados até 165 candidatos para formação de cadastro de reserva, com convocações conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária.

Podem participar estudantes a partir do 5º período do curso de Direito. Do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados negros ou pardos.

Para confirmar a inscrição, é necessário doar 3 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Estudantes beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) estão isentos.

As doações devem ser entregues na sede da PGE, no Setor Oeste, entre 20 e 29 de outubro, das 8h às 18h, podendo ser realizadas por terceiros mediante apresentação do comprovante de inscrição, nome completo e CPF do candidato.

A prova será aplicada no dia 30 de novembro e terá duração máxima de duas horas. A avaliação consistirá em uma redação discursiva sobre um dos temas listados no Anexo II do edital, disponível no site da PGE.

O resultado definitivo dos aprovados no estágio está previsto para 15 de dezembro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias