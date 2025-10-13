PGE-GO abre inscrições em seleção para estágio com bolsa de R$ 1 mil mais benefício

Davi Galvão - 13 de outubro de 2025

Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). (Foto: Reprodução/CONJUR)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) abriu nesta segunda-feira (13) as inscrições para o 16º Processo Seletivo de Estágio de Graduação em Direito.

Os interessados têm até as 17h do dia 29 de outubro para se inscrever pelo site da instituição.

A bolsa oferecida é de R$ 1 mil, mais auxílio-transporte, para jornada de 4 horas diárias. As atividades serão desenvolvidas exclusivamente nos órgãos internos da PGE, em Goiânia.

Serão selecionados até 165 candidatos para formação de cadastro de reserva, com convocações conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária.

Podem participar estudantes a partir do 5º período do curso de Direito. Do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados negros ou pardos.

Para confirmar a inscrição, é necessário doar 3 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Estudantes beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) estão isentos.

As doações devem ser entregues na sede da PGE, no Setor Oeste, entre 20 e 29 de outubro, das 8h às 18h, podendo ser realizadas por terceiros mediante apresentação do comprovante de inscrição, nome completo e CPF do candidato.

A prova será aplicada no dia 30 de novembro e terá duração máxima de duas horas. A avaliação consistirá em uma redação discursiva sobre um dos temas listados no Anexo II do edital, disponível no site da PGE.

O resultado definitivo dos aprovados no estágio está previsto para 15 de dezembro.

