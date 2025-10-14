6 frases que uma pessoa tóxica diz com frequência e os outros não percebem, segundo a psicologia

Algumas delas até parecem inocentes, mas a verdade é que escondem manipulação e controle emocional disfarçado

Magno Oliver - 14 de outubro de 2025

Gossip Girl, série disponível na HBO Max. (Foto: Divulgação/HBO Max)

Pessoas tóxicas nem sempre se revelam em gestos diretos como a gente imagina. Muitas vezes, o problema está nas palavras e pequenas frases ditas com aparência de cuidado, mas cheias de intenção manipuladora.

A psicologia chama isso de comunicação passivo-agressiva, uma forma de controle que corrói a autoestima sem levantar suspeitas.

1. “Você está exagerando comigo”

Essa frase é bem passivo-agressiva e minimiza o sentimento do outro, fazendo a vítima duvidar da própria percepção.

É um clássico da manipulação emocional. Diminui e joga a pressão em cima de você.

2. “Eu só quero o seu bem”

Parece até um carinho e de boas intenções, mas, na verdade, pode é esconder controle.

Acaba que ela serve para justificar atitudes invasivas e limitar a liberdade do outro.

3. “Ninguém te entende como eu”

Que coisa, hein! Isso cria isolamento emocional e dependência direta. A pessoa tóxica se coloca como única fonte de compreensão na vida da outra pessoa, o que, na verdade, não é a realidade.

4. “Você é muito sensível”

Clássica, datada e muito usada para deslegitimar emoções quaisquer que você venha a ter. Isso porque a intenção é fazer a outra pessoa se sentir culpada simplesmente por reagir.

5. “Se fosse eu, faria diferente”

Essa já busca expressar um tom de superioridade e julgamento de um modo mais disfarçado. Acaba diminuindo as escolhas alheias e reforça o controle psicológico.

6. “Eu não falei isso assim”

Um exemplo clássico de gaslighting, não é mesmo? A intenção da pessoa é negar o que ela disse para confundir e distorcer a memória da vítima.

