Delegado revela como foi a prisão de homem que deu 15 facadas em servidora de Silvânia após não aceitar término

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Silvânia, prendeu preventivamente um homem investigado por tentativa de feminicídio contra a companheira Myllena Kaillany, servidora pública do município.

Ele é suspeito de ter desferido cerca de 15 golpes de faca contra a vítima, inicialmente dentro da residência do casal e, em seguida, na área externa, após os dois irem para a rua.

A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (13), um dia após o crime. Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou diligências e representou pela prisão preventiva do investigado.

Com parecer favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário de Silvânia decretou a medida. O homem foi localizado na casa da mãe, onde recebeu voz de prisão.

“Ele foi localizado na residência da sua mãe na tarde de hoje, onde foi dado cumprimento a esse mandato. No boletim de ocorrência, a vítima informou que as agressões teriam acontecido após ela comunicar esses suspeito de que não queria mais manter esse relacionamento”, afirmou o delegado Kennet Carvalho, responsável pelo caso.

Durante o interrogatório, após a prisão, o investigado optou por permanecer em silêncio.

Com a conclusão do procedimento policial, o inquérito será encaminhado ao Judiciário, e o crime foi inicialmente tipificado como feminicídio na modalidade tentada.

Estado de saúde

Segundo a secretária de Saúde, Jayne de Oliveira, Myllena está consciente e em estado estável, embora bastante abalada com o que aconteceu.

Após receber os primeiros atendimentos em Silvânia, ela foi transferida para Goiânia, onde passará por exames mais detalhados.

Apesar da gravidade do ataque, os médicos informaram que nenhuma das facadas atingiu órgãos vitais, fator decisivo para a preservação da vida dela. A servidora perdeu muito sangue, mas recebeu todos os cuidados necessários.

