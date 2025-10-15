99 Pop se posiciona após motoristas relatarem queda nos serviços

Não só motoristas mas também passageiros tiveram dificuldades de solicitar os serviços da plataforma

Samuel Leão - 15 de outubro de 2025

Motorista dirigindo. (Foto: Divulgação/ 99Pop)

Após “amanhecer” nesta quarta-feira (15) fora do ar, a plataforma de transporte por aplicativo 99 Pop emitiu um posicionamento acerca do que estaria ocorrendo. Motoristas em Anápolis e Goiânia, além de outras regiões do país, registraram o “apagão” nas contas.

Em resposta às indagações do Portal 6, a empresa emitiu uma nota que esclarece o que estaria ocorrendo, apesar de não dar um prazo para o retorno à normalidade.

“Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos”, expressou.

Não só motoristas mas também passageiros tiveram dificuldades de solicitar os serviços da plataforma, cenário que gerou até boatos acerca de uma saída da 99 Pop do Brasil.

Ao final da nota, a empresa ainda pediu desculpas aos afetados: “Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão”.

Nas redes sociais, internautas expressaram preocupação com o retorno da plataforma e também revolta pelo ocorrido.

“Falta de respeito, nem para avisar os motoras”, comentou um internauta, enquanto outros relataram dificuldades para encerrar corridas já iniciadas: “não consegui finalizar uma corrida, ainda estou esperando normalizar, tive que parar de trabalhar”.

Ao final da produção desta matéria, por volta das 12h30, motoristas relataram o retorno das funcionalidades do aplicativo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!