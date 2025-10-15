Motoristas relatam queda do aplicativo 99 Pop em Anápolis e Goiânia

Situação também estaria acontecendo em outras localidades do país, como São Paulo e Curitiba

Samuel Leão - 15 de outubro de 2025

99 Pop está fora do ar desde 08h da manhã desta quarta-feira (15). (Foto: reprodução/Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (15), diversos motoristas de aplicativo utilizaram grupos de WhatsApp e redes sociais para relatar a queda do 99 Pop, app de mobilidade que divide espaço no Brasil com a Uber. A situação inicialmente relatada em Anápolis e Goiânia, também estaria ocorrendo em outras regiões do Brasil.

O Portal 6 conversou com profissionais do ramo e colheu relatos que apontam a queda também em São Paulo e Curitiba.

Em alguns casos, os usuários estavam realizando corridas quando houve a súbita parada, de modo que sequer conseguiram finalizar as rotas.

“O meu não está nem carregando para fazer o reconhecimento facial, a 99 não entra de jeito nenhum. E o aplicativo está dizendo que não tem internet, mas estou conectado”, relatou um motorista identificado apenas como Gláucio, que atua em Anápolis.

Outro condutor especificou que, por volta das 08h, rodava normalmente quando o aplicativo parou de responder. Alguns até tentaram em mais de um aparelho, como no celular e no tablet, mas não tiveram resultado.

“Eu aceitei a corrida hoje, lá no Jundiaí, aí eu fui até lá e a corrida sumiu. Fui tentar começar a corrida e tava dando erro, aí travou tudo, até no celular da passageira a corrida sumiu”, complementou o motorista Moisés.

Usuários do aplicativo revelaram à reportagem que, em compensação, os preços de corridas na Uber teriam caído, todos com o custo por quilômetro abaixo de R$ 1, em razão do grande volume de motoristas que partiram para a plataforma como última opção para seguirem rodando.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria da 99 Pop para confirmar as informações e também tirar a dúvida se um comunicado, que circula pelas redes, realmente foi emitido pela empresa.

Na mensagem, é expresso que em breve o sistema voltará ao normal, e que a paralisação seria apenas uma instabilidade temporária.

Além disso, o texto afirma que equipes técnicas já estariam trabalhando para reestabelecer o serviço o mais rápido possível, e aproveitando também o ensejo para analisar a presença de contas falsas e perfis que não contribuem para o bom funcionamento da plataforma.

“Essas contas serão suspensas ou permanentemente removidas”, diz o suposto comunicado.

Porém, até o momento da publicação desta reportagem, a empresa não emitiu uma resposta oficial sobre a veracidade da mensagem ou sobre a instabilidade nos serviços. O espaço segue aberto.

Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão.

