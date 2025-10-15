Uma pessoa sem caráter está chegando para atrapalhar a vida destes 4 signos

Os astros alertam: alguém de má índole pode cruzar o caminho destes nativos e abalar a paz por um determinado tempo

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Com o sol em outubro, os astros estão enviando um alerta importante: nem todas as pessoas que se aproximam têm boas intenções.

Em breve, alguém com atitudes duvidosas pode entrar na vida de alguns signos e causar instabilidade emocional, conflitos e até prejuízos. Essa energia tende a se manifestar por meio de falsas amizades, promessas vazias ou manipulações sutis.

1. Gêmeos

Geminianos e geminianas, tenham alerta total nessa reta final de ano, pois algo negativo pode estar chegando em suas vidas.

Isso porque a simpatia natural dos geminianos atrai muitos tipos de pessoas, inclusive as erradas. Uma falsa amizade pode tentar se aproveitar da sua boa vontade. Escute mais e fale menos por agora. Evite favores e não empreste dinheiro.

2. Virgem

Nativos de Virgem, o momento de tempos turbulentos está chegando. Sua disposição em ajudar pode ser confundida com fraqueza por alguém manipulador.

Desconfie de quem sempre precisa de favores, mas nunca retribui. Boa quantia em dinheiro está prevista para chegar, aproveite para investir em você.

3. Escorpião

A intensidade escorpiana desperta inveja em pessoas de caráter duvidoso e isso é um alerta forte. Cuidado com quem tenta se aproximar para descobrir seus segredos ou usar suas vulnerabilidades. Só compartilhe seus problemas ou fraquezas com quem realmente pode te ajudar a resolvê-las.

4. Aquário

Seu coração generoso e mente aberta podem atrair pessoas oportunistas e bastante desonestas. Tenha atenção redobrada a quem tenta impor ideias ou usar sua influência para benefício próprio. No amor, deixe fluir o que vier e não ponha pressão no que está vivendo.

