Caoa Day: montadora anuncia promoção com condições exclusivas para veículos zero, seminovos e pós-venda

Evento acontece já neste sábado (18) nas mais de 200 concessionárias e oficinas da rede em todo o país

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagem Tiggo7 Sport. (Foto: Divulgação Caoa/Cherry)
Imagem Tiggo7 Sport. (Foto: Divulgação Caoa/Cherry)

Neste sábado (18), a Caoa realiza mais uma edição do Caoa Day, ação promocional que envolve mais de 200 concessionárias e oficinas da rede em todo o país.

O evento oferece condições especiais para veículos novos, seminovos e serviços de pós-venda.

A Caoa Chery participa com campanhas que incluem primeira parcela só após o Carnaval e a “Política de Preço Justo CAOA”, que assegura descontos em toda a linha.

Leia também

Entre os destaques está o Tiggo 7 híbrido, vendido por R$ 159.990 — valor menor que o da versão a combustão.

Seguindo com preços especiais, o Tiggo 5x está saindo a partir de R$ 119.990; o Tiggo 7 por R$ 139.990; e o Tiggo 8 PRO Max Drive (7 lugares) por R$ 194.990.

Já a linha híbrida Plug-in (Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV) terá preços a partir de R$ 219.990

Enquanto isso, a Ford Caoa aposta em facilidades como taxa zero e parcelamento em até 12 vezes sem juros, com entrada de 60%, para os modelos Ford Ranger XLT e Limited e o SUV Ford Territory.

Há ainda superavaliação de seminovos e documentação gratuita para a Ford Maverick.

Para quem busca seminovos, a data reúne um estoque especial com mais de 250 modelos, todos com garantia estendida, transferência gratuita e a vantagem de começar a pagar só em 2026, também com a primeira parcela programada para depois do Carnaval.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias