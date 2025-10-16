Caoa Day: montadora anuncia promoção com condições exclusivas para veículos zero, seminovos e pós-venda

Neste sábado (18), a Caoa realiza mais uma edição do Caoa Day, ação promocional que envolve mais de 200 concessionárias e oficinas da rede em todo o país.

O evento oferece condições especiais para veículos novos, seminovos e serviços de pós-venda.

A Caoa Chery participa com campanhas que incluem primeira parcela só após o Carnaval e a “Política de Preço Justo CAOA”, que assegura descontos em toda a linha.

Entre os destaques está o Tiggo 7 híbrido, vendido por R$ 159.990 — valor menor que o da versão a combustão.

Seguindo com preços especiais, o Tiggo 5x está saindo a partir de R$ 119.990; o Tiggo 7 por R$ 139.990; e o Tiggo 8 PRO Max Drive (7 lugares) por R$ 194.990.

Já a linha híbrida Plug-in (Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV) terá preços a partir de R$ 219.990

Enquanto isso, a Ford Caoa aposta em facilidades como taxa zero e parcelamento em até 12 vezes sem juros, com entrada de 60%, para os modelos Ford Ranger XLT e Limited e o SUV Ford Territory.

Há ainda superavaliação de seminovos e documentação gratuita para a Ford Maverick.

Para quem busca seminovos, a data reúne um estoque especial com mais de 250 modelos, todos com garantia estendida, transferência gratuita e a vantagem de começar a pagar só em 2026, também com a primeira parcela programada para depois do Carnaval.

