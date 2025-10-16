Conheça a cidade brasileira onde a renda média dos moradores supera R$ 6.900

O que faz esse município alcançar um patamar tão elevado de qualidade de vida e remuneração?

Pedro Ribeiro - 16 de outubro de 2025

Nova Lima – MG. (Foto: Reprodução)

Você já imaginou morar em uma cidade brasileira onde a renda média ultrapassa R$ 6.900 por mês?

Em um país com grandes desigualdades econômicas, descobrir um município que se destaca pela prosperidade dos seus habitantes desperta curiosidade e admiração.

Afinal, o que faz um lugar alcançar esse patamar tão elevado de qualidade de vida e remuneração?

Segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE, a cidade brasileira com a maior renda média do trabalho é Nova Lima, localizada em Minas Gerais.

Os moradores do município registraram rendimento médio de R$ 6.929 mensais, em valores nominais — ou seja, sem correção pela inflação.

Esse número coloca Nova Lima à frente de importantes polos econômicos do país, como São Caetano do Sul (SP), que aparece em segundo lugar com R$ 6.167, e Santana de Parnaíba (SP), com R$ 6.081.

Para se ter uma ideia da disparidade, o trabalhador de Nova Lima ganha, em média, 813% mais do que um morador de Cachoeira Grande, no Maranhão, onde a renda média é de apenas R$ 759.

O que explica a alta renda em Nova Lima

A prosperidade de Nova Lima não é fruto do acaso.

A cidade, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem uma economia fortemente ligada ao setor de mineração, tecnologia, finanças e serviços de alto padrão.

Nos últimos anos, o município se transformou em um dos endereços mais cobiçados de Minas Gerais, atraindo grandes empresas, condomínios de luxo e profissionais qualificados.

Além disso, muitos moradores trabalham em Belo Horizonte, mas preferem viver em Nova Lima por causa da tranquilidade, do ar puro e da infraestrutura moderna.

Essa combinação de oportunidades e qualidade de vida faz da cidade um verdadeiro polo de desenvolvimento.

Curiosidades sobre Nova Lima

Nova Lima é conhecida por muito mais do que seus altos rendimentos.

O município abriga áreas de natureza exuberante, com trilhas, cachoeiras e vistas deslumbrantes da Serra do Curral. É também famoso por seus bairros planejados e condomínios de alto padrão, como Alphaville e Vila da Serra, que reúnem uma das populações mais ricas do Brasil.

Outro destaque é o setor educacional. A cidade conta com escolas de excelência e acesso facilitado a universidades renomadas em Belo Horizonte.

A vida cultural também é vibrante, com restaurantes, cafés e eventos que valorizam a culinária e o estilo de vida mineiro.

Um retrato das desigualdades no Brasil

Enquanto Nova Lima celebra índices econômicos impressionantes, o levantamento do IBGE também evidencia as desigualdades regionais no país.

Os municípios com menores rendas médias estão concentrados no Nordeste, mostrando o quanto o Brasil ainda enfrenta desafios em distribuir de forma mais equilibrada suas oportunidades de trabalho e desenvolvimento.

Na média nacional, o rendimento do trabalhador foi de R$ 2.851 em 2022.

Em mais de 520 cidades, esse valor sequer alcançou o salário mínimo vigente na época, de R$ 1.212.

