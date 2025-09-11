Conheça a cidade goiana que está se tornando referência em bem-estar e qualidade de vida

Município está se destacando pelos índices positivos em educação, infraestrutura e qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 11 de setembro de 2025

Visão aérea de Campo Limpo de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Limpo de Goiás)

Campo Limpo de Goiás, município localizado a cerca de 75 km de Goiânia, tem chamado atenção em todo o estado por seus avanços e pela tranquilidade típica do interior.

Com pouco mais de 8 mil habitantes e uma área de 156 km², a cidade vem se consolidando como referência em bem-estar e qualidade de vida.

Criado em 1997, após se emancipar de Anápolis, o município combina desenvolvimento econômico com características que garantem uma rotina mais leve para os moradores.

A gestão pública tem investido em políticas sociais, infraestrutura e programas habitacionais, o que fortalece o sentimento de pertencimento e melhora o cotidiano da população.

Na área educacional, Campo Limpo de Goiás apresenta números de destaque: cerca de 97% das crianças entre 6 e 14 anos estão matriculadas e frequentam a escola.

Esse índice coloca o município em um patamar elevado quando comparado à média nacional.

Além disso, iniciativas de incentivo à cultura e à formação dos jovens fortalecem a perspectiva de um futuro mais promissor, alinhando o crescimento da cidade às oportunidades de seus cidadãos.

Outro ponto que chama atenção é a infraestrutura urbana. Mais de 91% das residências contam com esgotamento sanitário adequado, o que reflete diretamente na saúde pública.

Nas ruas, a urbanização está presente em 91% das vias, com pavimentação, calçadas e drenagem.

A arborização também é destaque: quase 98% das vias possuem árvores, o que garante sombra, ameniza o calor e contribui para o embelezamento da cidade.

Campo Limpo de Goiás também vem se fortalecendo economicamente.

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita gira em torno de R$ 20,8 mil, sustentado por setores como agricultura, pecuária leiteira e de corte, indústria cerâmica, laticínios e abatedouros regulamentados.

Essa diversidade ajuda a gerar empregos e movimentar a economia local.

Qualidade de vida e futuro

Com índices sólidos de infraestrutura, equilíbrio nas contas públicas e programas sociais, Campo Limpo de Goiás mostra que é possível crescer sem perder o charme de cidade pequena.

A proximidade com Anápolis e Goiânia permite acesso rápido a serviços especializados, enquanto o cotidiano mais tranquilo garante aos moradores uma vida menos estressante e mais conectada à comunidade.

Campo Limpo de Goiás se posiciona, assim, como um exemplo de que desenvolvimento e bem-estar podem andar juntos, reforçando sua imagem de cidade goiana em ascensão quando o assunto é qualidade de vida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!