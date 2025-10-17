Família de Goiânia perde casa após obra da Saneago e cria vaquinha para ter onde morar

Sem receber o amparo da empresa, eles agora enfrentam pendências relativas a imóvel que era "plano B" da família

Samuel Leão - 17 de outubro de 2025

Portão da casa interditado após ação da Saneago iniciar desabamento do imóvel. (Foto: Reprodução)

Imagine o chão da sua casa simplesmente ceder e você ter que sair às pressas sob o risco de morrer em um desabamento. Foi isso o que aconteceu com uma família de Goiânia, que agora luta para ter a dignidade de uma moradia.

Tudo começou em 2024, quando a Saneago realizou uma limpeza nos bueiros da região e, na sequência, o chão da residência onde a diarista Cristina dos Santos vivia com o marido e um filho, no Parque Atheneu, começou a cair.

Dessa forma, em outubro daquele ano, o imóvel foi embargado pela Defesa Civil, dado o risco eminente de desabamento de toda a estrutura.

Como alternativa para não ficarem desalojados, eles se mudaram para uma chácara que tinham, em Senador Canedo. Contudo, ao chegarem na localidade, foram novamente surpreendidos.

Isso porque a família descobriu uma dívida de aproximadamente R$ 150 mil no imóvel, que se acumulou após um advogado contratado pela família abandonar a ação que moviam, e assim eles pararam de pagar o financiamento.

Assim, o casal e o filho correm o risco de serem despejados a qualquer momento por uma ordem de reintegração de posse.

Eles também não receberam o amparo de uma residência alternativa, que teria sido prometido pela Saneago, e agora sofrem para se manter e temem o pior.

Situação crítica

Em entrevista ao Portal 6, Cristiana falou sobre o drama vivido pela família para conseguir garantir a moradia e se recuperar do baque que foi a perda da casa em Goiânia.

“Nós estamos quase perdendo essa chácara, procuramos de todos os meios arrecadar esse dinheiro, mas não conseguimos. E com a interdição da nossa casa, nossos custos triplicaram, porque a gente agora mora em Senador Canedo e trabalha em Goiânia, paga passagem para ir trabalhar e gasolina”, apontou.

Para piorar a situação, o marido, Odair Thomas, sofreu um acidente e ficou incapacitado de trabalhar por algum tempo, o que os impossibilitou de pagar as parcelas da chácara que vivem atualmente.

Atualmente, eles coletam água da chuva para realizar as atividades doméstica, como banho e limpeza, e tiveram o carro da família, um Voyage, apreendido em razão da ação envolvendo a chácara.

Diante desse cenário, o casal abriu uma vaquinha para conseguir arrecadar o dinheiro e quitar o terreno para terem onde morar com tranquilidade.

Contribuições podem ser feitas pela chave Pix 62992661123, que está no nome de Odair Thomas.

“Está nas mãos do senhor, eu sei que tudo tem consequência. Criamos essa vaquinha virtual e, quem puder nos ajudar, eu agradeço”, expressou Cristina.

Posicionamento

Em resposta aos questionamentos da reportagem, a Saneago relatou estar acompanhando o processo judicial, no qual ainda está pendente o resultado da perícia.

