Leandro Vilela cobra agilidade na recuperação asfáltica após obras da Saneago em Aparecida

Prefeito pediu mais planejamento e qualidade nos reparos feitos depois de intervenções na rede de água e esgoto

Danilo Boaventura - 17 de outubro de 2025

Prefeito de Aparecida, Leandro Vilela. (Foto: Jhonney Macena/Prefeitura de Aparecida)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), cobrou da Saneago mais agilidade e qualidade na recuperação do asfalto após obras de manutenção em ruas da cidade.

Durante reunião com o presidente da companhia, Ricardo Soavinski, nesta semana, Vilela criticou a falta de planejamento e os reparos repetidos e malfeitos em alguns trechos. “O cidadão quer ver a rua arrumada, não importa quem fez o serviço”, afirmou.

A Saneago prometeu reforçar o planejamento com as terceirizadas e reduzir o passivo de cerca de 300 pontos de reparo em aberto. A empresa também aumentou o número de equipes de campo para acelerar o fechamento das vias após as intervenções.

A Secretaria de Infraestrutura vai acompanhar os trabalhos para garantir que os serviços sejam executados com qualidade e agilidade.