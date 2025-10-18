Clientes são flagrados se agredindo na fila do pão, em supermercado de Aparecida de Goiânia

Até mesmo uma criança é vista esmurrando e chutando os envolvidos, antes que a confusão seja contida

Natália Sezil - 18 de outubro de 2025

Briga aconteceu dentro de supermercado. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Repercutiu o vídeo em que dois clientes brigam, com socos, chutes e empurrões, dentro do supermercado Tatico, em Aparecida de Goiânia. O registro é da tarde desta quinta-feira (16) e teria começado por conta de um pegador de pão.

Segundo testemunhas, dois homens começaram a se agredir ainda na fila dos produtos panificados. A cena foi cercada por vários outros consumidores, que gritam ao fundo.

Alguns chegam a tentar separar. Antes que consigam, no entanto, até mesmo uma criança é vista participando da confusão. Ela esmurra e chuta os dois envolvidos enquanto eles estão no chão.

Uma idosa também entra no conflito, usando um objeto para bater em um dos homens. Imagens feitas no local mostram que ele fica lesionado após a ação – aparece com sangramentos acima do olho e no pescoço.

A versão apresentada por um dos envolvidos é de que a briga começou porque ele viu que uma mulher e o filho estavam ameaçando uma idosa.

De acordo com informações do portal Buriti Sereno Notícias, ele teria intervindo, mas o outro homem teria pensado que estava empurrando a criança e a mãe.

Em nota, o Supermercados Tatico esclareceu que “a equipe de segurança apaziguou a situação assim que tomou conhecimento; ainda, a empresa está prestando assistência a todos os consumidores envolvidos”.

Assista ao momento:

