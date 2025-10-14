Briga entre travesti e cliente causa confusão e tumultua trânsito no Centro de Anápolis

Imagens registradas por populares mostram momento em que ambos aparecem no meio da via entre tapas

Gabriella Pinheiro - 14 de outubro de 2025

Imagem mostram briga em rua no setor central de Anápolis.(Foto: Reprodução)

Uma intensa confusão envolvendo uma travesti e um cliente movimentou a manhã desta terça-feira (14) em uma rua no Setor Central de Anápolis.

Imagens registradas por populares mostram o momento em que ambos aparecem no meio da via, segurando o cabelo um do outro. A cena, inclusive, atrapalhou o trânsito no local e dificultou a passagem de carros, motos e pedestres.

Em uma das filmagens, a travesti chega a subir sobre o cliente, em meio aos automóveis, enquanto grita para que ele a pague.

“Me paga!”, repete ela ao menos três vezes, gritando.

Toda a situação foi assistida por populares. Um deles, que fazia a gravação, afirmou que já havia acionado a Polícia Militar (PM).

“A polícia tá chegando aí”, disse ele.

Apesar da confusão, ambos se soltaram e deixaram o local em direções desconhecidas.

BARRACO 💪 Briga entre travesti e cliente causa confusão e tumultua trânsito no Centro de Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/NkcZIobUT3 — Portal 6 (@portal6noticias) October 14, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!