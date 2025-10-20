Feirão de Empregos na Grande Goiânia oferece mais de 2 mil vagas e cursos gratuitos

Participantes que concluírem os cursos poderão ainda solicitar o Crédito Social, benefício de até R$ 5 mil

Samuel Leão - 20 de outubro de 2025

Feirão de Empregos será realizado em Hidrolândia. (Foto: Divulgação)/Governo de Goiás)

Hidrolândia vai receber nesta terça (21) e quarta-feira (22) uma nova edição do Feirão de Empregos do Governo de Goiás, com mais de 2 mil oportunidades disponíveis para moradores da cidade e da Região Metropolitana de Goiânia.

O evento será realizado das 08h às 17h, no auditório da Escola Municipal José Amâncio, na Avenida Perimetral, e é promovido pelo Goiás Social em parceria com a Secretaria da Retomada.

As vagas são oferecidas por meio do Programa Mais Empregos e abrangem principalmente os setores de serviços e industrial, com o apoio de empreendimentos instalados na região.

Além das oportunidades de trabalho, o Feirão também vai disponibilizar inscrições para cursos gratuitos dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs).

As formações incluem preparo e decoração de bolos e tortas, salgadeiro, maquiagem profissional, alongamento de unhas, design, corte e costura.

Os participantes que concluírem os cursos poderão ainda solicitar o Crédito Social, benefício de até R$ 5 mil voltado para quem quer empreender e investir em ferramentas ou insumos.

