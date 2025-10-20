Os sintomas da doença que Zé Felipe e Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, têm em comum

Embora os sintomas pareçam simples no início, a doença é progressiva e precisa de acompanhamento médico constante

Pedro Ribeiro - 20 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

A doença que atinge tanto Zé Felipe quanto Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, tem despertado a curiosidade de muita gente.

Afinal, como dois artistas tão diferentes podem enfrentar o mesmo problema de saúde?

Se trata de uma doença crônica, silenciosa e que, muitas vezes, é confundida com simples dores nas costas.

A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória que afeta principalmente a coluna vertebral e as articulações próximas.

Ela provoca dor, rigidez e, com o tempo, pode causar limitações de movimento.

Embora os sintomas pareçam simples no início, a doença é progressiva e precisa de acompanhamento médico constante.

Segundo especialistas, essa condição faz parte do grupo das doenças autoimunes — ou seja, quando o próprio sistema imunológico ataca estruturas do corpo.

No caso da espondilite anquilosante, o alvo são as articulações e os ligamentos da coluna.

Os sintomas mais comuns da doença

Os primeiros sinais costumam aparecer de forma discreta, o que pode atrasar o diagnóstico.

A doença geralmente começa com dores na parte inferior das costas, especialmente ao acordar, e melhora ao longo do dia com o movimento.

Essa é uma das principais características que a diferenciam de dores musculares comuns.

Entre os sintomas mais frequentes estão:

Dor e rigidez na lombar e no quadril, principalmente pela manhã.

Sensação de corpo travado após longos períodos de repouso.

Fadiga constante.

Dores que pioram com o repouso e melhoram com atividade física.

Em casos mais avançados, pode ocorrer fusão das vértebras, limitando a flexibilidade da coluna.

Zé Felipe já contou publicamente que enfrentou períodos de dor intensa e precisou adaptar seu estilo de vida para lidar com a condição.

O mesmo aconteceu com Dan Reynolds, que também revelou ter descoberto a doença depois de sofrer com dores que o impediam de se apresentar com a mesma energia.

Causas e fatores de risco

A espondilite anquilosante tem causas genéticas e está associada a um marcador chamado HLA-B27, presente em boa parte dos pacientes diagnosticados.

Embora possa afetar pessoas de qualquer idade, é mais comum em homens jovens, entre 20 e 40 anos.

O histórico familiar também aumenta o risco de desenvolver a doença.

O tratamento e a importância do diagnóstico precoce

Apesar de não ter cura, a espondilite anquilosante pode ser controlada.

O tratamento costuma envolver anti-inflamatórios, fisioterapia e exercícios regulares para manter a mobilidade da coluna.

Em casos mais severos, medicamentos imunobiológicos são usados para controlar a inflamação.

O diagnóstico precoce é essencial.

Quanto antes a doença for identificada, maiores são as chances de evitar complicações e manter uma boa qualidade de vida.

Convivendo com a espondilite anquilosante

Com acompanhamento médico adequado, é possível ter uma vida ativa e produtiva, mesmo com a doença.

Manter hábitos saudáveis, praticar exercícios leves e cuidar da postura faz toda a diferença.

Assim como Zé Felipe e Dan Reynolds, muitas pessoas convivem com a condição e continuam seguindo suas carreiras e rotinas normalmente.

