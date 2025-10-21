A maioria erra: veja qual é o plural de “guarda-chuva”, segundo a linguística

Uma simples dúvida gramatical está entre os erros mais cometidos pelos brasileiros

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

Pessoa andando na chuva com guarda-chuva. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Você manda bem no acerto do plural de uma palavra? Pois entre as muitas dúvidas que a língua portuguesa nos reserva, o plural de “guarda-chuva” é uma das mais frequentes. Apesar de parecer simples na hora da escrita e pronúncia, a maioria das pessoas acaba errando.

Segundo especialistas em linguística, a forma correta é “guarda-chuvas”, com o plural marcado apenas no segundo elemento da palavra composta.

Em vídeo viral no TikTok, o professor explicou que isso acontece porque “guarda-chuva” é um substantivo composto formado por verbo + substantivo, estrutura que segue uma regra específica: apenas o segundo termo vai para o plural.

O mesmo ocorre em expressões como “guarda-roupas” e “guarda-costas”. Assim, dizer “guardas-chuva” é gramaticalmente incorreto, embora seja comum na fala popular.

Os linguistas explicam que essa regra se mantém porque o primeiro termo “guarda” funciona como verbo, indicando a função do objeto (“algo que guarda da chuva”). Já o segundo termo, “chuva”, é o núcleo que recebe a marca do plural, representando a parte principal do sentido da palavra.

Esse tipo de composição mostra como a língua portuguesa é lógica, mesmo quando parece confusa. Entender o plural de “guarda-chuva” vai além da gramática: é um exemplo de como o idioma preserva sua estrutura e, ao mesmo tempo, se adapta ao uso popular.

Confira mais detalhes com o professor especialista no assunto:

