O delicioso sorvete que leva apenas dois ingredientes — e nenhum deles é leite condensado
Em poucos minutos, você tem uma sobremesa refrescante e nutritiva
Quem não ama um bom sorvete em dias quentes? Refrescante, cremoso e fácil de preparar, ele é uma das sobremesas mais queridas do mundo.
Mas e se eu te contar que dá para fazer um sorvete delicioso, natural e com apenas dois ingredientes?
Pois é! Nada de leite condensado, creme de leite ou ingredientes difíceis de encontrar.
Com uma manga madura e um pouco de leite em pó, você prepara uma sobremesa leve, saudável e com sabor de verão.
A base desse sorvete é a manga — uma fruta tropical rica em vitaminas, fibras e antioxidantes.
Além de ser naturalmente doce, ela tem uma textura perfeita para dar cremosidade quando congelada e batida.
Já o leite em pó entra como o toque especial, trazendo corpo e suavidade à mistura, sem precisar de açúcar ou creme adicional. O resultado?
Um sorvete que parece sofisticado, mas é totalmente caseiro e feito em poucos minutos.
Ingredientes necessários
Para preparar o sorvete, você vai precisar apenas de:
-
2 mangas (do tipo Tommy ou Palmer, bem maduras);
-
3 colheres de sopa de leite em pó.
E só! Nenhum outro ingrediente é necessário para chegar a uma textura cremosa e sabor marcante.
Passo a passo fácil e rápido
-
Prepare a fruta: descasque e corte as mangas em pedaços médios.
-
Bata a polpa: coloque no liquidificador ou processador e bata até virar um purê bem lisinho. Se a manga estiver muito firme, adicione um pouquinho de água — apenas o suficiente para ajudar a bater.
-
Misture o leite em pó: transfira o purê para uma tigela e acrescente o leite em pó. Mexa bem até que o pó se dissolva completamente. Se quiser, bata novamente para deixar ainda mais homogêneo.
-
Leve ao congelador: coloque a mistura em um recipiente e leve ao freezer por cerca de 4 a 6 horas, até que o sorvete fique firme.
-
Sirva com charme: antes de servir, retire o pote do congelador e espere alguns minutos para o sorvete amolecer levemente. Assim, fica mais fácil fazer as bolas e aproveitar sua cremosidade.
Dica extra para variar o sabor
Você pode adaptar a receita e criar outras versões usando frutas como banana, morango ou abacate.
O processo é o mesmo — basta substituir a manga pela fruta da sua preferência e manter o leite em pó como base.
Esse sorvete é a prova de que simplicidade e sabor podem andar juntos.
Em poucos minutos, você tem uma sobremesa refrescante, nutritiva e sem culpa.
Ideal para quem quer algo doce, mas leve e natural.
