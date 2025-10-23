O delicioso sorvete que leva apenas dois ingredientes — e nenhum deles é leite condensado

Pedro Ribeiro - 23 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Dika da Naka)

Quem não ama um bom sorvete em dias quentes? Refrescante, cremoso e fácil de preparar, ele é uma das sobremesas mais queridas do mundo.

Mas e se eu te contar que dá para fazer um sorvete delicioso, natural e com apenas dois ingredientes?

Pois é! Nada de leite condensado, creme de leite ou ingredientes difíceis de encontrar.

Com uma manga madura e um pouco de leite em pó, você prepara uma sobremesa leve, saudável e com sabor de verão.

A base desse sorvete é a manga — uma fruta tropical rica em vitaminas, fibras e antioxidantes.

Além de ser naturalmente doce, ela tem uma textura perfeita para dar cremosidade quando congelada e batida.

Já o leite em pó entra como o toque especial, trazendo corpo e suavidade à mistura, sem precisar de açúcar ou creme adicional. O resultado?

Um sorvete que parece sofisticado, mas é totalmente caseiro e feito em poucos minutos.

Ingredientes necessários

Para preparar o sorvete, você vai precisar apenas de:

2 mangas (do tipo Tommy ou Palmer, bem maduras);

3 colheres de sopa de leite em pó.

E só! Nenhum outro ingrediente é necessário para chegar a uma textura cremosa e sabor marcante.

Passo a passo fácil e rápido

Prepare a fruta: descasque e corte as mangas em pedaços médios. Bata a polpa: coloque no liquidificador ou processador e bata até virar um purê bem lisinho. Se a manga estiver muito firme, adicione um pouquinho de água — apenas o suficiente para ajudar a bater. Misture o leite em pó: transfira o purê para uma tigela e acrescente o leite em pó. Mexa bem até que o pó se dissolva completamente. Se quiser, bata novamente para deixar ainda mais homogêneo. Leve ao congelador: coloque a mistura em um recipiente e leve ao freezer por cerca de 4 a 6 horas, até que o sorvete fique firme. Sirva com charme: antes de servir, retire o pote do congelador e espere alguns minutos para o sorvete amolecer levemente. Assim, fica mais fácil fazer as bolas e aproveitar sua cremosidade.

Dica extra para variar o sabor

Você pode adaptar a receita e criar outras versões usando frutas como banana, morango ou abacate.

O processo é o mesmo — basta substituir a manga pela fruta da sua preferência e manter o leite em pó como base.

Esse sorvete é a prova de que simplicidade e sabor podem andar juntos.

Em poucos minutos, você tem uma sobremesa refrescante, nutritiva e sem culpa.

Ideal para quem quer algo doce, mas leve e natural.

