O segredo das grandes churrascarias para amaciar a carne que vai ser usada no churrasco

Chef revela o método usado por churrasqueiros profissionais para amaciar qualquer corte, até mesmo de segunda
Quem ama um bom churrasco sabe que o verdadeiro desafio não é acender a brasa, e sim acertar o ponto do tempero e conseguir deixar a carne macia e saborosa.
Para te ajudar nessa, um vídeo no YouTube que viralizou entre os apaixonados por churrasco promete resolver esse problema de forma simples e acessível.
No tutorial, o chef explica que o segredo das grandes churrascarias está em uma marinada especial feita com ingredientes comuns: vinho, água, cebola e sal.
A carne deve descansar nessa mistura de um dia para o outro na geladeira, para absorver o sabor e começar o processo de amaciamento.
Mas o toque final, segundo o vídeo, é o que mais surpreendeu os internautas: adicionar refrigerante de cola à mistura minutos antes de levar a carne à grelha. A bebida, por conter ácido fosfórico e açúcar, ajuda a quebrar as fibras da carne e ainda realça o sabor, deixando o corte incrivelmente suculento.
O vinho ajuda na maciez, a cebola traz aroma e o refrigerante age como um amaciante natural. A combinação cria uma textura de carne “de churrascaria”, sem precisar de equipamentos caros ou produtos industrializados.
O vídeo, que já acumula milhares de visualizações e comentários positivos, virou sucesso entre quem testou a técnica. Muitos garantem que o resultado é “carne de derreter na boca”.
Confira o tutorial de ouro:
