Procon aponta variação de até 600% em preços de flores para o Dia de Finados em Goiânia

Órgão também orienta consumidores a verificarem a qualidade dos produtos antes de finalizar a compra

Samuel Leão - 23 de outubro de 2025

Procon Goiás pesquisa preços de flores em Goiânia. (Foto: Procon-GO)

A pesquisa de preços realizada pelo Procon Goiás para o Dia de Finados de 2025 revelou uma variação de até 589% nos produtos oferecidos em Goiânia. O levantamento, feito entre os dias 13 e 17 de outubro em 18 estabelecimentos, serve de bússola aos consumidores que planejam homenagear seus entes falecidos.

A maior disparidade foi encontrada no buquê com uma dúzia de rosas brancas, que pode ser adquirido por R$ 17,40 na Floricultura Primavera ou chegar a R$ 120 na Floricultura Garden e na Floricultura Matsuflora.

Já o buquê de rosas vermelhas apresenta uma variação de mais de 412%, com preços que vão de R$ 23,40 na Floricultura Primavera até R$ 120 na Floricultura Garden e na Floricultura Matsuflora.

Para quem busca vasos de flores, a pesquisa também aponta grandes diferenças.

O vaso de bola belga nº11 variou 328,57%, sendo encontrado por R$ 14 na Floricultura Primavera e por R$ 60 na Floricultura Garden e na Floricultura Matsuflora.

O vaso de flores Gérbera pode custar R$ 26 na Floricultura Primavera ou R$ 80 na Floricultura Garden, uma oscilação de 207,69%.

Para quem busca a rosa unitária, a pesquisa também aponta uma variação considerável.

O menor preço encontrado foi de R$ 3, no Super Lider Supermercado. Em contrapartida, a mesma flor chega a custar R$ 10 no Hiper/Supermercado Carrefour.

A pesquisa também apontou variações anuais, como a da vela 5×5, que teve um aumento de 89,80% entre 2024 (R$ 10) e 2025 (R$ 18,98).

O buquê de uma dúzia de rosas vermelhas, por sua vez, registrou uma oscilação anual de mais de 75%, passando de R$ 48,22 em 2024 para R$ 85,06 em 2025.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!