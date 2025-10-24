Márcio Corrêa promete instalação de semáforo e quebra-mola próximo ao Posto Presidente

Prefeito lembrou que a concessionária é negligente com a situação e, por isso, fará a intervenção no local

Danilo Boaventura -
Márcio Corrêa durante prestação de contas na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Na audiência de prestação de contas realizada nesta sexta-feira (24), na Câmara Municipal de Anápolis, o prefeito Márcio Corrêa (PL) adiantou uma intervenção que julga como sendo inadiável: aumentar a sinalização na BR-060, na altura da da Vila São Vicente, próximo ao Posto Presidente, onde deveria existir uma passarela construída pela concessionária da rodovia, para evitar os atropelamentos e mortes.

Por ser federal, o trecho não é de responsabilidade do município. No entanto, Márcio prometeu colocar o quebra-mola e sinaleiro para garantir a segurança de pedestres que precisam cruzar as faixas da pista.

“Não dá para esperar mais não”, disse o prefeito.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

